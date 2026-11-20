Les fortes rafales de vent qui touchent la Corse depuis jeudi soir commencent à avoir des conséquences importantes sur les transports. Alors que l'ensemble de l'île reste placé en vigilance orange jusqu'à ce vendredi 20 novembre à 21 heures, plusieurs liaisons aériennes et maritimes ont été annulées, tandis que les transports scolaires sont à l'arrêt dans une grande partie de la Haute-Corse.



C'est notamment le cas à l'aéroport de Bastia-Poretta, où de nombreux vols ont été supprimés depuis jeudi soir. Ce vendredi matin, six départs d'Air Corsica ont été annulés, dont les liaisons vers Paris-Orly à 6h55, Marseille à 7h15 et 11 heures, Nice à 7h30 et 10h55, ainsi que Lyon à 11 heures. Cinq arrivées en provenance de Paris, Marseille et Nice, initialement prévues entre 10h05 et 13h55, ont également été annulées. Les autres rotations programmées dans l'après-midi ne font pour l'heure l'objet d'aucune annulation sur le tableau des vols de l'aéroport, mais la situation reste susceptible d'évoluer en fonction des conditions météorologiques.



À Calvi, les perturbations sont moins importantes. Le vol Air Corsica de 8 heures à destination de Nice a été annulé, tout comme celui en provenance de Nice attendu à 16h50. La liaison vers Marseille prévue à 7h35 a en revanche pu être assurée.



En Corse-du-Sud, l'aéroport de Figari est également touché. La rotation avec Nice prévue ce vendredi matin a été annulée, aussi bien au départ à 8 heures qu'à l'arrivée à 10h40. Le vol de 7 heures à destination de Paris-Orly a toutefois pu décoller. Les autres liaisons prévues dans la journée ne sont, à ce stade, pas signalées comme annulées.



Le trafic maritime est lui aussi fortement perturbé. Comme annoncé jeudi par la préfecture de Haute-Corse, l'ensemble des rotations prévues ce vendredi au départ de Bastia et de L'Île-Rousse sont interrompues en raison des conditions météorologiques. Les transports scolaires sont également suspendus pour la journée dans une grande partie de la Haute-Corse, à l'exception de la Balagne, en raison notamment du risque de chutes d'arbres sur les routes.



Ces perturbations interviennent alors que de violentes rafales sont enregistrées depuis jeudi soir sur plusieurs secteurs de l'île. Selon Météo-France, le vent a notamment atteint près de 150 km/h à Cagnano et au Cap Sagro, 127 km/h à Pioggiola et plus de 100 km/h dans la région bastiaise, à L'Île-Rousse et à Bonifacio.



Pour la journée de vendredi, le prévisionniste annonce encore des rafales pouvant atteindre 100 à 130 km/h en Balagne, dans la région bastiaise, sur la Plaine orientale, dans le secteur de Porto-Vecchio ainsi que sur la chaîne centrale. Dans le Cap Corse, des pointes de 130 à 160 km/h sont également attendues. Des vents d'autant plus préoccupants que les sols, saturés par les précipitations de ces derniers jours, favorisent les chutes d'arbres.



La vigilance orange reste en vigueur jusqu'à 21 heures ce vendredi dans les deux départements. Une atténuation progressive du vent est attendue dans la nuit de vendredi à samedi. En attendant, les autorités appellent la population à limiter les déplacements non indispensables et à faire preuve de la plus grande prudence, notamment sur les routes.