Une vingtaine de véhicules ont été la cible d'actes de vandalisme dans la nuit de jeudi à vendredi sur le quai des Martyrs, indique la mairie de Bastia dans un communiqué.



Selon la municipalité, plusieurs voitures ont notamment subi des bris de glace. Des dégradations fermement condamnées par la Ville qui dénonce ce vendredi matin des actes « incompréhensibles et scandaleux ».



« La police municipale s'est rendue sur place pour constater les dégradations et procéder, en lien avec la police nationale, aux vérifications des systèmes de vidéosurveillance environnants », précise la mairie.



De son côté Antoine Graziani, adjoint au maire de Bastia délégué à la tranquillité et à la sécurité publique, s'est également déplacé sur les lieux. « J’ai demandé aux services municipaux de contacter les propriétaires des véhicules endommagés pour les assister, si nécessaire, dans l’ensemble des démarches à entreprendre», détaille-t-il en tenant par ailleurs à assurer les victimes du soutien de la municipalité. « Je me tiens, ainsi que les services de Police municipale, à leur disposition », ajoute-t-il encore.



