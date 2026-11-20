C’est un journal qui a été lancé « comme un cri » selon les mots de sa rédaction. Fondé en décembre 1966 par Max Simeoni, Arritti fête cette année ses 60 ans. À l’époque, le titre entend donner une voix au mouvement autonomiste corse, dont les représentants peinent à trouver leur place dans le paysage médiatique insulaire. « Max Simeoni savait que l’on s’inscrivait sur un temps long, et que pour réveiller la conscience d’un peuple, son droit à la vie et à la maîtrise de son destin par un statut d’autonomie plein et entier, il fallait une presse pour expliquer et diffuser les idées. Mais à l’époque, il y avait beaucoup de difficultés à se faire entendre », explique Fabiana Giovannini, rédactrice en chef du journal.





À ses débuts, Arritti est notamment identifié comme « le journal de l’ARC » [Action régionaliste corse, rebaptisée Action pour la renaissance de la Corse, ndlr]. Il relaie alors les informations et les revendications du mouvement, mais cherche également à ouvrir ses colonnes à d'autres sujets. « Il s’est voulu surtout, et dès le départ, comme une presse libre pour dire ce qu’il se faisait de bon pour le peuple corse à tous les niveaux et dont le public n’entendait pas parler », souligne Fabiana Giovannini. « Arritti faisait savoir les actions de l’ARC, ses revendications, mais il a aussi ouvert ses colonnes à des informations nouvelles, en Corse et ailleurs. Cette volonté s’est développée de plus en plus, par exemple lorsque le mouvement autonomiste a voulu “internationaliser” le problème corse. Arritti a joué son rôle pour ouvrir la Corse vers l’Europe et revendiquer sa place, ou encore pour la nécessaire solidarité à bâtir entre les différents combats de peuple, basque, catalan, écossais… ».





Des événements qui ont marqué son histoire





Parmi les épisodes qui ont marqué les premières années du titre, les événements d’Aleria, en août 1975, occupent une place particulière. « Arritti a failli être dissous avec l’ARC », précise sa rédactrice en chef. « Dans la nuit du 21 au 22 août, les militants de l’ARC, pressentant leur dissolution, ont déménagé leurs archives à la hâte. Arritti en a fait de même tout en éditant un numéro spécial distribué à 20 000 exemplaires. C’était une prouesse médiatique à l’époque et cela a permis de faire savoir les vraies responsabilités de ce drame. Un autre événement qui marque notre ancrage européen, c’est notre adhésion dès sa création à la Fondation Maurits Coppieters qui défend la diversité linguistique et culturelle, les droits des peuples sans État, leur droit à l’autodétermination et la promotion de la paix en Europe et dans le monde. »





À partir des années 1980, Arritti organise par ailleurs les « Ghjurnate d'Arritti », des rencontres réunissant responsables politiques, experts et personnalités venues de différents territoires. « On peut citer par exemple, ce qui a été un événement à l'époque, la venue de John Hume, prix Nobel de la paix irlandais en 1999 pour parler de la sortie de la violence clandestine, ou Michel Rocard, ancien Premier ministre dans la foulée en 2000. Et j’ai toujours plaisir à rappeler que c'est lors de la Ghjurnata d'Arritti de 1990 à Ghisunaccia qu'est née la démarche Femu Quì, de l'exemple basque Hemen Herrikoa. C'est une fierté de voir le chemin parcouru par cette démarche depuis », poursuit-elle. « Arritti a encore été très actif dans la campagne contre le passage des pétroliers dans les Bocche di Bonifaziu, ou encore pour le maintien de la loi littoral dans les années 1990. Très actif également, et il l'est toujours, pour relayer des démarches de construction telles que Scola Corsa pour la généralisation d'un enseignement associatif immersif en langue corse. »





Une journée anniversaire entre mémoire et débats





Pour marquer ces six décennies, Arritti organise une journée spéciale samedi 21 novembre à l’Espace culturel Charles Rocchi à Biguglia. Plusieurs rendez-vous sont prévus, à commencer par un hommage à son fondateur, Max Simeoni, avec la projection du film de Pierre Dottelonde, Nom : Simeoni, prénom : Max. Une vie au service de la Corse. Son fils, Ghjuvan'Carlu Simeoni, ainsi que François-Joseph Negroni, rédacteur du journal et auteur de l'essai Les Héritiers d'Aleria, participeront à un échange après la projection. Un second débat organisé en partenariat avec la Fondation Maurits Coppieters, abordera quant à lui le thème « L’autonomie face à la montée de l'extrême droite ». Une exposition consacrée aux évolutions du journal, de ses premières maquettes à ses différents supports de diffusion, sera également présentée. Enfin, la journée se clôturera avec une soirée musicale.





Au-delà de cet anniversaire, la rédaction entend poursuivre son engagement autour des questions politiques et institutionnelles corses. « Arracher un statut d'autonomie qui nous permettra de bâtir son avenir, continuer à tout faire pour convaincre de cette nécessité. L'avenir se construit dès aujourd'hui. Arritti continue d'y tenir son rôle humblement mais avec beaucoup de volonté. »



La billetterie pour le samedi 21 novembre est accessible en ligne

