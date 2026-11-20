Andy Delort change de maillot, mais reste sur l’île. L’attaquant a annoncé jeudi 19 novembre sur ses réseaux sociaux son engagement avec Eccica-Suarella, club de Régional 2 situé près d’Ajaccio. Il y poursuivra sa carrière de joueur tout en prenant en charge les fonctions de directeur sportif. Ce départ marque la fin de son passage à l’AC Ajaccio. Revenu la saison dernière pour accompagner le club dans sa reconstruction après sa relégation en Régional 2, l’ancien international algérien a contribué à la remontée de l’ACA en Régional 1.





À Eccica-Suarella, Delort aura donc une double mission : apporter son expérience sur le terrain et participer à la structuration du club. À 35 ans, le natif de Sète s’engage dans un projet local, à un échelon où son parcours professionnel tranche avec celui de ses nouveaux coéquipiers. Andy Delort compte 15 sélections et deux buts avec l’Algérie. Il s’est notamment illustré en Ligue 1 sous les couleurs de Montpellier, où il a évolué de 2018 à 2021, puis de l’OGC Nice, entre 2021 et janvier 2023. Il a également porté les maillots de Caen et de Nantes.

