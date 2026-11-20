Quinze jours de trêve, c’est le temps qu’ont eu les Bastiais pour revenir sur leur défaite du 7 novembre dernier sur la pelouse de Rouen. Une déconvenue 2 à 0 alors que les Turchini avaient l’avantage du nombre après une expulsion en première mi-temps en défaveur des Normands : « On a fait une première mi-temps cohérente sur les mêmes principes que face à Quevilly. Je pense qu’on n’a pas su gérer l’expulsion. J’aurais dû changer mon fusil d’épaule tactiquement, c’était un pari perdant », a expliqué Michè Moretti, l’entraîneur bastiais par intérim.



Nul doute que le technicien bastiais entend bien éviter ce genre de scénario s’il devait se reproduire. Ce samedi à 14h45, face à Villefranche Beaujolais, lui et ses protégés affronteront la plus mauvaise défense du championnat. Un adversaire qui émerge à la 13e place du championnat de Ligue 3 avec 26 buts encaissés. Pour autant, comme l’a rappelé Michè Moretti en conférence de presse d’avant-match : « C’est un adversaire de bas de tableau qui a changé d’entraîneur, qui est sur une nouvelle dynamique. Mais c’est aussi notre partie de tableau. Il faut savoir l’accepter. Il faut prendre l’adversaire de manière sérieuse. Il est redoutable. Il faudra prendre le match par le bon bout. »



Reste à voir comment Michè Moretti abordera cette rencontre. Le coach devra très probablement se passer de son gardien numéro 1, Théo de Percin, blessé il y a quinze jours, et réaligner dans les buts Sacha Contena. Sans langue de bois, le coach annonce : « Le match idéal, c’est celui que l’on gagne », avant de rajouter que « les matchs sont très difficiles à gagner. Les équipes se valent. C’est une question de dynamique ». Celle des Bastiais est plutôt en dents de scie depuis le début de saison, avec une seule victoire à Furiani cette saison, celle que Michè Moretti a réussi à obtenir. Face à la plus mauvaise défense du championnat se pose aussi la question de l’efficacité offensive bastiaise et de sa très grosse lacune : « C’est un championnat dans lequel toutes les équipes qui performent ont un numéro neuf. Il faut donner confiance à ces joueurs qui peuvent prendre cette place-là. » Réponse ce samedi après-midi.



