Ligue 3 - Douche froide en Normandie pour le Sporting Club de Bastia battu par le FC Rouen (2-0)

FC Rouen : 2 SC Bastia : 0 (mi-temps 0 - 0)

Stade Robert-Diochon. Arbitre: Ahmed Taleb.

Buts :

FC Rouen :Diaby (50ème), Tchokounté (60e)

Avertissements :

FC Rouen : Akueson (1ère), Borne (45+4), Bassin (52ème), Viana (82ème),

SC Bastia : Mélières (36ème)

Expulsion : Karamoko (28ème), Viana (90+2)



FC Rouen

Maraval, Diaby (Viana 79ème), Mendy, Bassin, Borne, Gaspar (Lamgahez 90+1), Camara (Traoré 23ème), Egny, Sommer, Karamoko, Tchokounté (Pacius 79ème). Entraineur: Régis Brouard





SC Bastia

Contena, Boumaza, Akueson, Roncaglia, Mélières, Fall (Makalou 63ème), Belal (Petrignani 71ème), Eickmayer, Garnier (Monnier 62ème), Zaouai (Tamba 63ème), Beliandjou (Boumaaoui 63ème)). Entraineur: Michel Moretti.





Un onze bastiais modifié à la dernière minute, avec Sacha Contena qui a pris la place de Théo de Percin dans les buts. Un match engagé dès les premières secondes de jeu. Averti pour une faute à l’entrée de la surface sur l’ancien Bastiais Issiaka Karamoko, Gustave Akueson a offert un très bon coup franc aux Rouennais, avec un premier tir cadré de l’adversaire et une première parade du gardien remplaçant.

Les Normands ont rapidement mis la pression sur le bloc bastiais, obligé de reculer dans son propre camp.

À la 13e minute, Erawan Garnier, sur coup franc, offrira le premier tir cadré des Turchini.

Du côté de l’animation offensive, Alexandre Zaouai, à gauche, aux côtés de Nassim Boumaza, a réussi à déséquilibrer l’une des meilleures défenses de Ligue 3.

À la 28e minute, la VAR est demandée par le banc bastiais pour une faute d’Issiaka Karamoko sur Anthony Roncaglia. Fait rare en Ligue 3, l’arbitre de la rencontre, Ahmed Taleb, donnera raison à Michè Moretti en expulsant l’attaquant du FC Rouen.





Malgré un adversaire réduit à dix, les Bastiais se heurteront, dans cette première période, à la solidité et à l’envie des joueurs du FC Rouen. Juste avant la pause, Alexandre Zaouai, bien placé aux six mètres, manquera l’opportunité d’ouvrir le score pour les Bastiais.

À la pause, les deux équipes ont rejoint les vestiaires sans véritable opportunité de prendre l’ascendant l’une sur l’autre.





De retour sur le terrain, le cours du jeu basculera en faveur du FC Rouen. Salim Diaby ouvrira le score à la 50e minute face à des Bastiais en supériorité numérique (1-0). Les Normands réaliseront le break dix minutes plus tard, sur coup franc, avec Malik Tchokounté (60e, 2-0).

Sur le banc, Alexandre Zaouai, Falou Fall et Ruben Belliandjou laisseront leur place à Daouda Tamba, Mohamed Boumaaoui et Hamidou Makalou. Du sang neuf pour tenter de revenir au score. Malgré la volonté affichée en fin de match, la tâche sera rendue impossible pour les Bastiais dans une fin de match complètement cadenassée par des joueurs normands au-dessus physiquement et dans le jeu. Les entrées de Matteo Petrignani et d’Isaac Monnier n’y changeront rien, tout comme la réduction à neuf des normands dans les dernières minutes du match.

L’arbitre sifflera la fin du match sur cette défaite 2 à 0 des Bastiais à l’extérieur. Une nouvelle fois, les diverses lacunes dans tous les compartiments du jeu bastiais n’ont pas permis aux Turchini de saisir l’avantage numérique qui leur avait été donné. Le chantier reste immense du coté de Furiani…

Après la 12e journée de Ligue 3, le Sporting Club de Bastia compte 15 points au classement et émarge à la 13e place du championnat.

Prochain match pour les Bastiais, samedi 21 novembre à domicile face à Villefranche.

