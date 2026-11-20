Avec 17 ballons perdus au cours de cette rencontre face à Antibes, il est clair que les Cortenais ne pouvaient pas espérer autre chose qu’une défaite. Certes, ils sont rentrés aux vestiaires sur un partage des points, mais sans l’accumulation de fautes, ils auraient dû avoir trois voire quatre points d’avance sur leurs adversaires. « Effectivement, nous aurions dû être largement devant Antibes à la pause. Ce n’a pas été le cas car nous avons trop brouillons. Nous avons perdu 17 ballons sur toute la rencontre. C’est impossible de gagner un match avec autant de balles perdues », peste le coach cortenais Adrien Magne.



« En deuxième période, nous avons existé dix minutes avant de nous effondrer. Nous avons manqué de concentration, de qualité dans notre jeu et manque aussi d’investissement durant les entraînements de la semaine pour être eu mieux le week-end. Nous avons battu Grenoble et nous avons été parfaits. Nous avons battu Istres et nous avons été excellents. Et soi on pense au les prestations vont se reproduire par l’opération du Saint-Esprit on se trompe. Il faut travailler et travailler sérieusement. Ce n’est que comme cela que nous pourrons avancer et gagner nos matchs. Et nous venons de faire une nouvelle semaine du même acabit. Il ne faut pas s’attendre à un miracle. Bien s’entraîner et bien jouer, cela va de pair. J’espère seulement me tromper, à Corte souvent ce n’est pas le cas », martèle Adrien Magne.



Face à Guilherand-Granges ce samedi à 15 heures, Les Cortenais joueront avec la défaite d’Antibes dans la tête. « Ce sera difficile. Il faudra aborder la rencontre avec plus de détermination, de solidarité et d’efficacité. Si nous ne sommes pas capables de gagner chez nous ça va compliquer la suite du championnat. Nous étions sur une série positive avec trois victoires, un nul pour trois défaites. Maintenant il faut absolument gagner contre cette formation qui est un adversaire direct aujourd’hui, même si les Ardéchois avaient affiché leurs ambitions d’accession en début de saison. A nous de faire ce qu’il faut pour gagner chez nous », glisse Adrien Magne.



Le HB Corte – Ile-Rousse ne sera pas au complet pour cette rencontre avec des joueurs en demi-forme, tandis que Gimenez est toujours à l’infirmerie.



Le groupe : Lombes, Gex, Saura, Alfieri, Hmidi, Mebarek, Achalme, Pannequin-Poggioli, Balint, Aillaud, Galibert, Chamekh, Niang, Pinelli.



