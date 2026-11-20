Lire un panneau, remplir un formulaire, relever son courrier ou comprendre une convocation. Des gestes que beaucoup accomplissent sans même y penser, mais qui peuvent devenir de véritables obstacles pour les personnes en situation d’illettrisme. « Ne pas être en capacité de le faire, c’est véritablement une entrave extrêmement forte à la vie quotidienne », souligne Éric Jalon, le préfet de Corse.



À ces difficultés s’ajoute souvent la peur du regard des autres. « On se dit : si je le dis, qu’est-ce qu’on va penser de moi ? Si on est en emploi, qu’est-ce que mon employeur va penser ? », poursuit le préfet. Pour ne pas dévoiler leurs difficultés, certaines personnes développent des stratégies d’évitement. « Les personnes concernées ont intégré une forme de honte par rapport à l’illettrisme. Elles pensent que c’est de leur faute, alors qu’il s’agit avant tout d’une question de compétences », observe Karine Tirel, chargée de mission régionale à l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI).





16 600 personnes sans diplôme en Corse en 2022



C’est précisément pour mieux comprendre les publics les plus exposés que l’Insee s’est penché sur les facteurs de risque. L’étude ne constitue pas un décompte des personnes en situation d’illettrisme en Corse, mais une analyse des caractéristiques qui peuvent les rendre plus vulnérables. C’est une approche par facteurs de risques. Réaliser une enquête de cette ampleur à l’échelle de chaque région représenterait un coût trop important.



Les statisticiens se sont donc appuyés sur les données du recensement pour identifier les facteurs de risque sur l’île. Premier enseignement : en 2022, parmi les 168 800 personnes âgées de 18 à 64 ans ayant effectué tout ou partie de leur scolarité en France, 16 600 ne détenaient aucun diplôme. Or, selon l’étude, les personnes sans diplôme présentent 8,4 fois plus de risques d’être en situation d’illettrisme que les titulaires du baccalauréat. Un facteur de risque majeur, qui ne signifie pour autant pas que toutes ces personnes sont illettrées.



L’illettrisme concerne les personnes qui ont été scolarisées en français, mais qui ne maîtrisent pas suffisamment, ou ont perdu, les compétences de base : lire, écrire et compter. Des difficultés qui peuvent notamment être liées à un parcours scolaire court ou interrompu, à des problèmes de santé, mais aussi à un manque de pratique au fil des années. « Certaines personnes, dans leur travail, n’ont pas besoin de lire ou d’écrire au quotidien », explique Karine Tirel. Les compétences peuvent alors progressivement s’éroder.



Le repérage reste d’autant plus délicat que les personnes concernées cherchent souvent à dissimuler leurs difficultés. Refuser de remplir un document, toujours se faire accompagner dans ses démarches ou trouver un prétexte pour ne pas lire à voix haute peuvent être autant de signaux. « Ce sont parfois de très bons professionnels, qui ont plein d’autres compétences, mais qui ont cette difficulté qu’il va falloir surmonter », rappelle la représentante de l’ANLCI. Pour le préfet, les professionnels au contact du public doivent donc être formés à reconnaître ces situations et à adopter la bonne posture : « Repérer, accompagner, mais pas stigmatiser. »