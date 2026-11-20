L'INSEE a présenté son rapport sur les principaux facteurs de risque d'illettrisme, en présence du préfet de Corse, Éric Jalon
Lire un panneau, remplir un formulaire, relever son courrier ou comprendre une convocation. Des gestes que beaucoup accomplissent sans même y penser, mais qui peuvent devenir de véritables obstacles pour les personnes en situation d’illettrisme. « Ne pas être en capacité de le faire, c’est véritablement une entrave extrêmement forte à la vie quotidienne », souligne Éric Jalon, le préfet de Corse.
À ces difficultés s’ajoute souvent la peur du regard des autres. « On se dit : si je le dis, qu’est-ce qu’on va penser de moi ? Si on est en emploi, qu’est-ce que mon employeur va penser ? », poursuit le préfet. Pour ne pas dévoiler leurs difficultés, certaines personnes développent des stratégies d’évitement. « Les personnes concernées ont intégré une forme de honte par rapport à l’illettrisme. Elles pensent que c’est de leur faute, alors qu’il s’agit avant tout d’une question de compétences », observe Karine Tirel, chargée de mission régionale à l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI).
16 600 personnes sans diplôme en Corse en 2022
C’est précisément pour mieux comprendre les publics les plus exposés que l’Insee s’est penché sur les facteurs de risque. L’étude ne constitue pas un décompte des personnes en situation d’illettrisme en Corse, mais une analyse des caractéristiques qui peuvent les rendre plus vulnérables. C’est une approche par facteurs de risques. Réaliser une enquête de cette ampleur à l’échelle de chaque région représenterait un coût trop important.
Les statisticiens se sont donc appuyés sur les données du recensement pour identifier les facteurs de risque sur l’île. Premier enseignement : en 2022, parmi les 168 800 personnes âgées de 18 à 64 ans ayant effectué tout ou partie de leur scolarité en France, 16 600 ne détenaient aucun diplôme. Or, selon l’étude, les personnes sans diplôme présentent 8,4 fois plus de risques d’être en situation d’illettrisme que les titulaires du baccalauréat. Un facteur de risque majeur, qui ne signifie pour autant pas que toutes ces personnes sont illettrées.
L’illettrisme concerne les personnes qui ont été scolarisées en français, mais qui ne maîtrisent pas suffisamment, ou ont perdu, les compétences de base : lire, écrire et compter. Des difficultés qui peuvent notamment être liées à un parcours scolaire court ou interrompu, à des problèmes de santé, mais aussi à un manque de pratique au fil des années. « Certaines personnes, dans leur travail, n’ont pas besoin de lire ou d’écrire au quotidien », explique Karine Tirel. Les compétences peuvent alors progressivement s’éroder.
Le repérage reste d’autant plus délicat que les personnes concernées cherchent souvent à dissimuler leurs difficultés. Refuser de remplir un document, toujours se faire accompagner dans ses démarches ou trouver un prétexte pour ne pas lire à voix haute peuvent être autant de signaux. « Ce sont parfois de très bons professionnels, qui ont plein d’autres compétences, mais qui ont cette difficulté qu’il va falloir surmonter », rappelle la représentante de l’ANLCI. Pour le préfet, les professionnels au contact du public doivent donc être formés à reconnaître ces situations et à adopter la bonne posture : « Repérer, accompagner, mais pas stigmatiser. »
À ces difficultés s’ajoute souvent la peur du regard des autres. « On se dit : si je le dis, qu’est-ce qu’on va penser de moi ? Si on est en emploi, qu’est-ce que mon employeur va penser ? », poursuit le préfet. Pour ne pas dévoiler leurs difficultés, certaines personnes développent des stratégies d’évitement. « Les personnes concernées ont intégré une forme de honte par rapport à l’illettrisme. Elles pensent que c’est de leur faute, alors qu’il s’agit avant tout d’une question de compétences », observe Karine Tirel, chargée de mission régionale à l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI).
16 600 personnes sans diplôme en Corse en 2022
C’est précisément pour mieux comprendre les publics les plus exposés que l’Insee s’est penché sur les facteurs de risque. L’étude ne constitue pas un décompte des personnes en situation d’illettrisme en Corse, mais une analyse des caractéristiques qui peuvent les rendre plus vulnérables. C’est une approche par facteurs de risques. Réaliser une enquête de cette ampleur à l’échelle de chaque région représenterait un coût trop important.
Les statisticiens se sont donc appuyés sur les données du recensement pour identifier les facteurs de risque sur l’île. Premier enseignement : en 2022, parmi les 168 800 personnes âgées de 18 à 64 ans ayant effectué tout ou partie de leur scolarité en France, 16 600 ne détenaient aucun diplôme. Or, selon l’étude, les personnes sans diplôme présentent 8,4 fois plus de risques d’être en situation d’illettrisme que les titulaires du baccalauréat. Un facteur de risque majeur, qui ne signifie pour autant pas que toutes ces personnes sont illettrées.
L’illettrisme concerne les personnes qui ont été scolarisées en français, mais qui ne maîtrisent pas suffisamment, ou ont perdu, les compétences de base : lire, écrire et compter. Des difficultés qui peuvent notamment être liées à un parcours scolaire court ou interrompu, à des problèmes de santé, mais aussi à un manque de pratique au fil des années. « Certaines personnes, dans leur travail, n’ont pas besoin de lire ou d’écrire au quotidien », explique Karine Tirel. Les compétences peuvent alors progressivement s’éroder.
Le repérage reste d’autant plus délicat que les personnes concernées cherchent souvent à dissimuler leurs difficultés. Refuser de remplir un document, toujours se faire accompagner dans ses démarches ou trouver un prétexte pour ne pas lire à voix haute peuvent être autant de signaux. « Ce sont parfois de très bons professionnels, qui ont plein d’autres compétences, mais qui ont cette difficulté qu’il va falloir surmonter », rappelle la représentante de l’ANLCI. Pour le préfet, les professionnels au contact du public doivent donc être formés à reconnaître ces situations et à adopter la bonne posture : « Repérer, accompagner, mais pas stigmatiser. »
L’étude de l’Insee fait également apparaître des disparités territoriales. La moitié des personnes sans diplôme résident dans les quatre intercommunalités les plus urbanisées de l’île, ce qui montre que les grandes agglomérations ne sont pas épargnées.
En revanche, c’est dans le nord de la Plaine orientale que les facteurs de risque sont les plus marqués. La communauté de communes de l’Oriente ressort comme la plus exposée. Elle cumule notamment plusieurs fragilités sociales : en 2023, 31 % de ses habitants vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 15,9 % à l’échelle nationale. La Costa Verde et la Castagniccia-Casinca affichent elles aussi des taux élevés, avec respectivement 26 % et 24 % de leur population concernée.
Réapprendre à tout âge
Sur le terrain, l’accompagnement passe notamment par des ateliers adaptés aux besoins de chacun. Alexia Suzzoni Exiga, formatrice indépendante et directrice d’un centre de formation, en anime plusieurs en Corse : « Ce ne sont pas des formations classiques. Il était important de proposer des ateliers en petits groupes, conviviaux, avec peu d’heures par semaine. Il ne faut pas les remettre à l’école : pour certains, cela a été un grand traumatisme. »
Le travail part avant tout des difficultés concrètes rencontrées au quotidien : déchiffrer une convocation de France Travail, comprendre une facture ou une fiche de paie, envoyer un mail avec une pièce jointe. « Ces personnes ont déjà honte, se sentent seules et pensent être les seules à rencontrer ces difficultés. Savoir qu’il y a d’autres personnes dans la même situation, c’est important », souligne-t-elle.
Huit ateliers sont proposés cette année en Corse. Mais encore faut-il parvenir à orienter les personnes concernées vers ces dispositifs. « Le souci, c’est encore le repérage. Ces personnes ont tout construit dans leur vie pour ne pas être repérées. Il faut réussir à les identifier, puis créer une relation de confiance pour les amener à accepter l’atelier. Il n’y a aucune obligation, sinon cela ne sert à rien », explique Alexia Suzzoni Exiga.
Un enjeu qui concerne aussi les entreprises, encore peu sensibilisées aux difficultés que peuvent rencontrer certains de leurs salariés. Pour les aider à mieux identifier ces situations, l’ANLCI propose notamment un autodiagnostic gratuit en ligne. Elle cherche également a déployé EVA, un outil numérique lancé en juin 2026, qui permet d’évaluer les compétences de base et transversales, tout en valorisant les acquis des participants. « On peut sortir de l’illettrisme, ce n’est pas un handicap, c’est réversible. On peut réapprendre à tout âge, ce n’est jamais trop tard », conclut Karine Tirel.
En revanche, c’est dans le nord de la Plaine orientale que les facteurs de risque sont les plus marqués. La communauté de communes de l’Oriente ressort comme la plus exposée. Elle cumule notamment plusieurs fragilités sociales : en 2023, 31 % de ses habitants vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 15,9 % à l’échelle nationale. La Costa Verde et la Castagniccia-Casinca affichent elles aussi des taux élevés, avec respectivement 26 % et 24 % de leur population concernée.
Réapprendre à tout âge
Sur le terrain, l’accompagnement passe notamment par des ateliers adaptés aux besoins de chacun. Alexia Suzzoni Exiga, formatrice indépendante et directrice d’un centre de formation, en anime plusieurs en Corse : « Ce ne sont pas des formations classiques. Il était important de proposer des ateliers en petits groupes, conviviaux, avec peu d’heures par semaine. Il ne faut pas les remettre à l’école : pour certains, cela a été un grand traumatisme. »
Le travail part avant tout des difficultés concrètes rencontrées au quotidien : déchiffrer une convocation de France Travail, comprendre une facture ou une fiche de paie, envoyer un mail avec une pièce jointe. « Ces personnes ont déjà honte, se sentent seules et pensent être les seules à rencontrer ces difficultés. Savoir qu’il y a d’autres personnes dans la même situation, c’est important », souligne-t-elle.
Huit ateliers sont proposés cette année en Corse. Mais encore faut-il parvenir à orienter les personnes concernées vers ces dispositifs. « Le souci, c’est encore le repérage. Ces personnes ont tout construit dans leur vie pour ne pas être repérées. Il faut réussir à les identifier, puis créer une relation de confiance pour les amener à accepter l’atelier. Il n’y a aucune obligation, sinon cela ne sert à rien », explique Alexia Suzzoni Exiga.
Un enjeu qui concerne aussi les entreprises, encore peu sensibilisées aux difficultés que peuvent rencontrer certains de leurs salariés. Pour les aider à mieux identifier ces situations, l’ANLCI propose notamment un autodiagnostic gratuit en ligne. Elle cherche également a déployé EVA, un outil numérique lancé en juin 2026, qui permet d’évaluer les compétences de base et transversales, tout en valorisant les acquis des participants. « On peut sortir de l’illettrisme, ce n’est pas un handicap, c’est réversible. On peut réapprendre à tout âge, ce n’est jamais trop tard », conclut Karine Tirel.
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