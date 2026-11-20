Organisé par le service départemental UNSS de Haute-Corse, le cross départemental a rassemblé ce mercredi près de 600 élèves issus des collèges et lycées du département sur les parcours du CCAS de Borgo. « Cette manifestation était organisée par le service départemental UNSS de Haute-Corse. Elle s'est déroulée dans le cadre exceptionnel mis à notre disposition par le CCAS, un lieu particulièrement apprécié pour la qualité de ses parcours de course », explique David Demantin, conseiller technique auprès de l'Académie de Corse et directeur de l'UNSS Haute-Corse.



Cette édition 2026, organisée avec le soutien de plusieurs partenaires, dont la Communauté d'agglomération de Bastia, la Ville de Borgo, le CCAS de Borgo, le Téléthon et l'Association Prévention Routière, a permis aux jeunes sportifs de se mesurer les uns aux autres dans différentes catégories.



Du côté des collèges, celui de Lucciana s'est imposé dans la catégorie « Open Benjamin », tandis que le collège de Montesoro a remporté le classement des établissements mixtes ainsi que le titre en « sport partagé ».



Chez les lycéens, le lycée Giocante de Casabianca de Bastia a décroché la première place dans la catégorie des établissements mixtes, alors que le lycée professionnel Fred Scamaroni s'est distingué dans celle des lycées professionnels.



Au-delà des performances sportives, cette journée a également été marquée par l'implication de nombreux jeunes dans l'organisation de l'événement. « Le service UNSS remercie chaleureusement l'Association Sportive Danse du collège de Lucciana pour son animation, les jeunes reporters chargés de couvrir l'événement, les jeunes organisateurs mobilisés tout au long de la journée, ainsi que la classe Sécurité du lycée Jean Nicoli pour son précieux soutien à l'organisation », souligne David Demantin. « Au-delà des résultats, cette édition 2026 du cross départemental a une nouvelle fois illustré les valeurs de l'UNSS : engagement, solidarité, dépassement de soi et vivre-ensemble », conclut-il.

