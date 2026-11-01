« Donne in Tempesta » : Pièce d'Orlando Furioso dans le cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes

Le club Inner Wheel Bastia Corsica propose ce lundi 23 novembre à 20h30 au centre culturel L’Alb’Oru à Bastia une soirée solidaire au féminin avec la représentation de la pièce « Donne in Tempesta » d'Orlando Furioso, interprétée par Marie-Paule Franceschetti et Maryline Leonetti Mattelli.



Une comédie sociale et surréaliste au féminin, qui explore avec humour et sensibilité les situations du quotidien, entre scènes de vie, émotions et dérision.



Les bénéfices seront reversés à la lutte contre les violences faites aux femmes.



Toujours dans le cadre de cette journée internationale contre les violences faites aux femmes, le club Inner Wheel Bastia Corsica, présidée par Juliette Dominici a fait un don au CIDFF (Centre d’Information des Droits des Femmes et de la Famille).