Ce vendredi 20 novembre, le Sporting Club de Bastia a annoncé l’arrivée de Ghislain Printant au poste d’entraîneur pour succéder à Miché Moretti, qui assurait l’intérim depuis le limogeage, fin octobre, de Laurent Peyrelade.



Le technicien de 65 ans, qui prendra officiellement ses fonctions lundi 23 novembre, après la rencontre de ce samedi face à Villefranche, n’est pas un inconnu de la maison bleue. L’ancien directeur du centre de formation avait déjà occupé le banc bastiais de 2014 à 2016, alors que le Sporting évoluait en Ligue 1. Ghislain Printant emmènera également les Turchini en finale de la Coupe de la Ligue au cours de la saison 2014-2015.



Miché Moretti, qui assurait l’intérim jusqu’ici, retrouvera son poste d’entraîneur adjoint.

C’est un travail énorme qui s’annonce pour le nouvel entraîneur bastiais. Son expérience sera sans aucun doute un atout, en plus de sa connaissance du club et de ses enjeux. Il devra faire avec les moyens actuels et trouver la bonne recette pour permettre au Sporting Club de Bastia qui évolue désormais en Ligue 3 de jouer à son meilleur niveau.