« Nous sommes finalement comme une deuxième famille pour les enfants que nous accueillons. » Pour Axelle Quéré, assistante maternelle installée sur la Rocade d’Ajaccio, cette phrase résume à elle seule toute la dimension d’un métier dont la réalité reste encore largement méconnue. « Certains enfants arrivent chez nous alors qu’ils sont encore tout bébés. On les voit grandir, on les accompagne, on les éduque, on les soigne, on les cajole. On devient de véritables repères dans leur vie. On ne fait pas que jouer avec eux. » Un témoignage qui prend tout son sens à l’occasion de la Journée nationale des assistants maternels, célébrée ce mercredi à Ajaccio. Pour marquer l’événement, la municipalité avait ouvert les portes de son Relais Petite Enfance (RPE), installé depuis plusieurs mois avenue du Maréchal-Moncey, dans le quartier du Loretto. Au programme de cette matinée : rencontres avec les professionnels, découverte des nouveaux locaux et exposition photographique consacrée aux moments forts du quotidien des enfants accueillis chez les assistantes maternelles. À travers ces clichés, ce sont les multiples facettes d'une profession souvent réduite, à tort, à une simple activité de garde qui étaient mises en lumière. Car derrière les jeux, les repas et les siestes se cache un véritable travail d'accompagnement du développement de l'enfant, mais aussi de soutien aux familles.
Présente pour l'occasion, Rose-Marie Ottavy, adjointe au maire d'Ajaccio chargée de la Petite Enfance, a tenu à saluer l'engagement de ces professionnelles. « Ce sont des personnes extrêmement dévouées auprès des enfants. C'est un métier prenant, exigeant, parfois usant sur le long terme, même lorsqu'on l'exerce avec passion. Je pense qu'on choisit cette profession avant tout par amour des enfants, parce qu'on a envie de les aider à grandir et à avancer dans la vie. » Un engagement qui dépasse largement le seul cadre de l'accueil des tout-petits, insiste l'élue. « Elles apportent aussi une aide précieuse aux parents qui travaillent et qui sont parfois dans le stress de se demander comment ils vont faire pour leurs enfants. Elles sont là pour les accompagner et leur permettre de partir travailler avec une certaine sérénité. »
Près de 70 assistantes maternelles pour compléter l'offre des crèches municipales
À Ajaccio, cette profession occupe une place importante dans l'organisation de l'accueil de la petite enfance. Selon les chiffres communiqués par le Relais Petite Enfance, 69 assistantes maternelles sont actuellement référencées sur le territoire communal, auxquelles s'ajoutent différentes possibilités d'accueil au sein de Maisons d'assistants maternels (MAM). Une offre qui vient compléter celle des huit crèches municipales, réparties entre deux grandes structures, deux moyennes et quatre petites, qui accueillent environ 350 enfants. Mais malgré ce dispositif, les besoins restent importants. « Aujourd'hui, nous arrivons à couvrir un peu plus de 50 % des demandes d'accueil en crèche », explique Odette Leca, directrice de la Petite Enfance de la Ville d'Ajaccio. Un chiffre qui illustre les difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses familles pour trouver une solution adaptée à leurs contraintes professionnelles et personnelles.
« La première préoccupation des parents, c'est d'avoir une place. C'est souvent le nerf de la guerre », reconnaît la directrice. « Nous essayons de répondre au plus près de leurs besoins. Grâce à la Prestation de service unique de la CAF, nous pouvons notamment proposer des accueils à temps partiel. Sur une même place, il peut ainsi y avoir deux ou trois enfants à des moments différents, puisque tous les parents n'ont pas forcément besoin de cinq jours de garde par semaine. Cela nous permet d'être plus flexibles. » Pour Rose-Marie Ottavy, l'accueil individuel et les crèches municipales ne doivent justement pas être opposés. « Les assistantes maternelles occupent une place importante. Il y a les crèches de la Ville, les Maisons d'assistants maternels et les professionnelles qui accueillent les enfants à domicile. C'est une complémentarité indispensable dans l'offre proposée aux familles ajacciennes. »
L'élue mesure également l'inquiétude de certains parents, parfois bien avant la naissance de leur enfant. « Depuis que je suis en charge de la Petite Enfance, je vois à quel point cette question peut être source de stress. Certaines futures mamans commencent à s'inquiéter dès leur grossesse et veulent déjà déposer une demande. Elles se demandent comment elles vont faire, qui va garder leur enfant et dans quelles conditions. »
« Nous ne faisons pas que jouer avec les enfants »
Pour Axelle Quéré, cette dimension rassurante est indissociable de son métier. Professionnelle de la petite enfance depuis 2011, elle a d'abord travaillé en crèche et dans la garde à domicile, mais également auprès d'enfants en situation de handicap, notamment lors de pèlerinages à Lourdes. Après avoir participé à l'ouverture d'une première Maison d'assistants maternels inclusive en 2023, elle a créé sa propre MAM sur la Rocade d'Ajaccio en janvier 2024, où elle exerce désormais seule. « J'avais envie de pouvoir accueillir les enfants avec ma propre vision du métier, en mettant en place le projet pédagogique qui me correspondait », explique-t-elle. Ses journées commencent généralement entre 7 h 30 et 8 heures et peuvent se prolonger jusqu'à 19 heures, selon les contrats conclus avec les familles. Accueil des enfants, échanges avec les parents, ateliers pédagogiques, repas, siestes, accompagnement des émotions : les journées sont bien remplies. « Il y a énormément d'observation. On accompagne chaque enfant en fonction de son développement, de son rythme et de ses besoins. La séparation avec les parents n'est pas toujours facile, alors il faut aussi être là pour rassurer, autant les enfants que leurs familles. »
Un quotidien qui exige une attention permanente et des responsabilités parfois sous-estimées.
« Je pense que les gens ne se rendent pas compte de notre charge mentale. Nous avons la responsabilité de la vie d'enfants qui ne sont pas les nôtres. C'est énorme. On ne fait pas simplement de la surveillance ou des activités. On les accompagne dans leur développement, on crée des liens très forts avec eux et on participe à leur éducation. » Cette implication affective est aussi ce qui fait, à ses yeux, toute la beauté de la profession. « Pour moi, c'est l'un des plus beaux métiers du monde. On devient un repère pour les enfants, parfois pendant plusieurs années. » Mais derrière cette passion, la réalité professionnelle est parfois plus difficile. Gestion administrative, contrats de travail, responsabilités, investissement dans le matériel pédagogique ou encore contraintes liées aux locaux : les difficultés ne manquent pas. « Je trouve que nous ne sommes pas forcément suffisamment aidées financièrement par les collectivités. Quand on veut bien faire son travail, cela représente un budget important. Il faut du matériel éducatif, pédagogique, du matériel de soins, tout ce qui permet d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions », souligne Axelle Quéré.
Au-delà des contraintes matérielles, c'est surtout le manque de reconnaissance qui la préoccupe. « Notre métier n'est pas du tout assez valorisé. Pourtant, c'est un métier d'utilité publique. S'il n'y a pas de nounous, pour parler simplement, comment les parents font-ils pour aller travailler ? On est indispensables au fonctionnement de la société, mais je n'ai pas le sentiment que cette réalité soit suffisamment reconnue. » Une situation d'autant plus préoccupante que la profession connaît aujourd'hui un problème de renouvellement de ses effectifs. « Nous constatons effectivement une baisse du nombre d'assistantes maternelles, notamment en raison du vieillissement des professionnelles », confirme Laetitia Mercuri, responsable du Relais Petite Enfance d'Ajaccio et éducatrice de jeunes enfants. Pour elle, les difficultés à attirer de nouvelles générations ne sont pas uniquement liées à la rémunération. « Je pense que l'un des principaux freins, c'est de pouvoir disposer d'un logement adapté. Lorsqu'on exerce à domicile, il faut avoir suffisamment d'espace pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions, mais aussi que toute la famille adhère à ce projet professionnel. »
Une problématique qui prend une résonance particulière à Ajaccio, où les difficultés d'accès au logement peuvent également peser sur les projets professionnels. Les Maisons d'assistants maternels constituent alors une alternative. Selon Laetitia Mercuri, sept MAM sont actuellement implantées sur la commune. « C'est un entre-deux entre l'accueil individuel à domicile et l'accueil collectif en crèche. Cela permet d'exercer dans des locaux dédiés, mais cela représente aussi un coût, notamment avec le loyer qu'il faut assumer. » Le manque d'attractivité dépasse d'ailleurs le seul métier d'assistante maternelle. « C'est une problématique que nous retrouvons à l'échelle nationale et qui concerne l'ensemble des métiers de la petite enfance », souligne Odette Leca. « Nous avons également des difficultés de recrutement dans nos structures municipales. Il y a la question des rémunérations, de la pénibilité, de l'usure professionnelle et du vieillissement des agents. Nous savons qu'un certain nombre de personnes qui partiront à la retraite dans les prochaines années risquent de ne pas être remplacées. »
Pour tenter d'inverser cette tendance, la Ville souhaite notamment renforcer ses liens avec les centres de formation et faire découvrir les différentes professions aux jeunes qui s'orientent vers ce secteur. « Nous voulons leur montrer tout ce que ces métiers peuvent apporter. Je suis convaincue que ce sont des métiers merveilleux », insiste la directrice, qui évoque également un projet de podcasts consacrés aux différentes professions, de directrice de crèche à auxiliaire de puériculture, en passant par les assistantes maternelles.
Un nouveau Relais Petite Enfance pour accompagner les professionnelles et les familles
Dans ce contexte, le Relais Petite Enfance occupe une place centrale dans la politique municipale. Installée depuis plusieurs mois dans ses nouveaux locaux de l'avenue du Maréchal-Moncey, la structure constitue un point d'information et d'orientation pour les familles à la recherche d'un mode d'accueil. « C'est véritablement la porte d'entrée pour tous les parents qui cherchent une solution », explique Odette Leca. « Nous les renseignons sur l'ensemble des possibilités, que ce soit les crèches, les assistantes maternelles ou les MAM, et nous les orientons en fonction des disponibilités et de leurs besoins. » Mais le rôle du Relais ne se limite pas à cette mission d'information. Il accompagne également les parents qui deviennent employeurs d'une assistante maternelle, notamment dans leurs démarches administratives et contractuelles.
« Nous sommes là pour les aider à comprendre les différents modes d'accueil et à faire leur choix. Il existe parfois des idées reçues, notamment sur le coût. On pense souvent qu'une assistante maternelle revient forcément plus cher qu'une crèche, mais ce n'est pas nécessairement vrai », précise Laetitia Mercuri. « Les assistantes maternelles travaillent seules à domicile. C'est essentiel qu'elles puissent avoir un point de chute, un lieu où se retrouver, échanger et bénéficier de notre savoir-faire. Nous sommes là pour les accompagner dans leur professionnalisation, avec nos compétences, nos locaux et toute la richesse des partenariats que nous développons. » Sur les 69 assistantes maternelles référencées à Ajaccio, une trentaine fréquentent régulièrement le Relais, permettant à près d'une centaine d'enfants de bénéficier de ses activités éducatives.
Les nouveaux locaux du Relais Petite Enfance doivent permettre de développer davantage ces activités et d'améliorer l'accueil des familles. Situé dans le quartier Loretto-Saint-Jean, à proximité d'établissements scolaires, d'une maison de quartier et d'une médiathèque, le site bénéficie d'un environnement propice aux échanges et aux partenariats. « La localisation est idéale. Nous sommes dans un quartier vivant et nous partageons notamment nos locaux avec la ludothèque, ce qui était l'une des raisons de notre installation ici », souligne Laetitia Mercuri.
Cette Journée nationale aura ainsi permis de rappeler l'importance de ces professionnelles dans la vie quotidienne des familles ajacciennes. Car si leur travail s'exerce souvent dans la discrétion d'un domicile ou d'une petite structure d'accueil, leur rôle dépasse largement celui d'une simple solution de garde. Il touche à l'éveil, à l'éducation, à la confiance et aux premiers liens sociaux de l'enfant. Et comme le résume Axelle Quéré, « nous ne faisons pas que garder des enfants. Nous les accompagnons dans leurs premières années de vie, et cela crée forcément des liens très forts. »
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