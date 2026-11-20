« Nous sommes finalement comme une deuxième famille pour les enfants que nous accueillons. » Pour Axelle Quéré, assistante maternelle installée sur la Rocade d’Ajaccio, cette phrase résume à elle seule toute la dimension d’un métier dont la réalité reste encore largement méconnue. « Certains enfants arrivent chez nous alors qu’ils sont encore tout bébés. On les voit grandir, on les accompagne, on les éduque, on les soigne, on les cajole. On devient de véritables repères dans leur vie. On ne fait pas que jouer avec eux. » Un témoignage qui prend tout son sens à l’occasion de la Journée nationale des assistants maternels, célébrée ce mercredi à Ajaccio. Pour marquer l’événement, la municipalité avait ouvert les portes de son Relais Petite Enfance (RPE), installé depuis plusieurs mois avenue du Maréchal-Moncey, dans le quartier du Loretto. Au programme de cette matinée : rencontres avec les professionnels, découverte des nouveaux locaux et exposition photographique consacrée aux moments forts du quotidien des enfants accueillis chez les assistantes maternelles. À travers ces clichés, ce sont les multiples facettes d'une profession souvent réduite, à tort, à une simple activité de garde qui étaient mises en lumière. Car derrière les jeux, les repas et les siestes se cache un véritable travail d'accompagnement du développement de l'enfant, mais aussi de soutien aux familles.





Présente pour l'occasion, Rose-Marie Ottavy, adjointe au maire d'Ajaccio chargée de la Petite Enfance, a tenu à saluer l'engagement de ces professionnelles. « Ce sont des personnes extrêmement dévouées auprès des enfants. C'est un métier prenant, exigeant, parfois usant sur le long terme, même lorsqu'on l'exerce avec passion. Je pense qu'on choisit cette profession avant tout par amour des enfants, parce qu'on a envie de les aider à grandir et à avancer dans la vie. » Un engagement qui dépasse largement le seul cadre de l'accueil des tout-petits, insiste l'élue. « Elles apportent aussi une aide précieuse aux parents qui travaillent et qui sont parfois dans le stress de se demander comment ils vont faire pour leurs enfants. Elles sont là pour les accompagner et leur permettre de partir travailler avec une certaine sérénité. »





Près de 70 assistantes maternelles pour compléter l'offre des crèches municipales



À Ajaccio, cette profession occupe une place importante dans l'organisation de l'accueil de la petite enfance. Selon les chiffres communiqués par le Relais Petite Enfance, 69 assistantes maternelles sont actuellement référencées sur le territoire communal, auxquelles s'ajoutent différentes possibilités d'accueil au sein de Maisons d'assistants maternels (MAM). Une offre qui vient compléter celle des huit crèches municipales, réparties entre deux grandes structures, deux moyennes et quatre petites, qui accueillent environ 350 enfants. Mais malgré ce dispositif, les besoins restent importants. « Aujourd'hui, nous arrivons à couvrir un peu plus de 50 % des demandes d'accueil en crèche », explique Odette Leca, directrice de la Petite Enfance de la Ville d'Ajaccio. Un chiffre qui illustre les difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses familles pour trouver une solution adaptée à leurs contraintes professionnelles et personnelles.





« La première préoccupation des parents, c'est d'avoir une place. C'est souvent le nerf de la guerre », reconnaît la directrice. « Nous essayons de répondre au plus près de leurs besoins. Grâce à la Prestation de service unique de la CAF, nous pouvons notamment proposer des accueils à temps partiel. Sur une même place, il peut ainsi y avoir deux ou trois enfants à des moments différents, puisque tous les parents n'ont pas forcément besoin de cinq jours de garde par semaine. Cela nous permet d'être plus flexibles. » Pour Rose-Marie Ottavy, l'accueil individuel et les crèches municipales ne doivent justement pas être opposés. « Les assistantes maternelles occupent une place importante. Il y a les crèches de la Ville, les Maisons d'assistants maternels et les professionnelles qui accueillent les enfants à domicile. C'est une complémentarité indispensable dans l'offre proposée aux familles ajacciennes. »





L'élue mesure également l'inquiétude de certains parents, parfois bien avant la naissance de leur enfant. « Depuis que je suis en charge de la Petite Enfance, je vois à quel point cette question peut être source de stress. Certaines futures mamans commencent à s'inquiéter dès leur grossesse et veulent déjà déposer une demande. Elles se demandent comment elles vont faire, qui va garder leur enfant et dans quelles conditions. »

