À Porto-Vecchio, commune la plus touchée par

, la facture de la reconstruction devrait

. A Sotta, Jean-Marc Serra évalue entre «

» les travaux nécessaires, essentiellement sur la voirie. «

», a confié le maire. À Figari, le bilan chiffré reste à établir.

La reconstruction s’annonce longue. «

», a prévenu Jean-Christophe Angelini, qui a écrit au préfet et au conseil exécutif de la Collectivité de Corse pour organiser une réunion sur la répartition des interventions et des financements.

La CCSC a également installé une cellule d’accompagnement des entreprises sinistrées. Quarante-quatre dossiers y ont été déposés par des agriculteurs, et douze autres concernent des activités du BTP, du commerce ou de la restauration. Un chiffre encore provisoire. Santina Ferracci, déléguée communautaire au tourisme, a souligné que nombre de professionnels sont toujours absorbés par leurs démarches auprès des assurances, «

».

L’intercommunalité étudie enfin la création d’un fonds d’urgence exceptionnel pour aider les entreprises à remettre en état leurs locaux, réparer leurs équipements, reconstituer leurs stocks et reprendre leur activité. Le dispositif, qui viendrait en complément des aides existantes, reste soumis à une validation juridique.

Pour Jean-Christophe Angelini, la question dépasse désormais la seule reconstruction : «

»

2,8 et 3 millions d’eurosÀ 2 heures du matin la première nuit, j’ai vraiment eu peurL’effort de réparations va durer quelques annéesen vue de préparer la prochaine saisonJe suis certain que ce n’était pas la crue du siècle. Dans 5, 10 ou 15 ans, on va y avoir droit. Il faut qu’on s’y prépare.