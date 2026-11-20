« Comment préparer ce qui peut arriver, dans le contexte d’évenements climatiques extrêmes amenés à se reproduire ? » C’est la question centrale qui a été posée par Jean Giuseppi, maire de Figari, lors du conseil communautaire du mercredi 18 novembre. Les chiffres de l’épisode de début novembre donnent la mesure des précipitations qui se sont abattues sur la microrégion : en 24 heures, 381,2 mm ont été relevés à l’Ospedale et 306,2 mm à Golfo di Sogno. Sur l’Osu, au pont de la RT 10, la hauteur d’eau a atteint 288,5 cm le 5 novembre à 5 h 30. Le système d’alerte installé par la communauté de communes Sud-Corse sur ce bassin versant avait déclenché une première alerte pluviométrique à 3 h 07, puis une alerte de hauteur d’eau élevée à 4 h 20, le seuil étant fixé à 80 cm. Soit un délai d’1 h 13 entre les deux alertes.
Quid de la surveillance et de l’entretien des cours d’eau ?
Un retour d’expérience technique doit permettre de caractériser les phénomènes, de localiser les secteurs les plus touchés et d’améliorer les connaissances hydrauliques. La CCSC envisage notamment de renforcer les dispositifs de surveillance, avec des capteurs de crues, et de travailler sur les écoulements et l’entretien des berges. Le programme d’actions GEMAPI, élaboré en 2025, doit également être actualisé. L’intercommunalité prévoit par ailleurs d’étudier la mise en place d’un Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI), qui permettrait de structurer les interventions et de mobiliser des financements dédiés.
La question du curage des cours d’eau et des fossés, défendue lundi par le président de la Chambre d’agriculture de Corse, Jean-Baptiste Arena, entre plus que jamais dans la réflexion. Jean-Christophe Angelini s’est dit favorable à un effort accru d’entretien, tout en rappelant les contraintes réglementaires. « Avec la loi sur l’eau et les contraintes environnementales, curer un cours d’eau, c’est devenu très complexe », constate le président de la CCSC. qui ne considère toutefois pas le défaut d’entretien comme la cause principale des inondations : « La cause principale, c’était la nature exceptionnellement forte de ces intempéries. »
La compétence GEMAPI, exercée par l’intercommunalité, permet notamment de financer l’aménagement des bassins versants, l’entretien des cours d’eau et les ouvrages de protection contre les inondations. La CCSC dispose à ce titre d’une ressource fiscale de « 300 000 euros », selon son président. Cette enveloppe est affectée aux dépenses relevant de ces missions et ne peut servir à financer indistinctement la réparation des dégâts.
Quid de la surveillance et de l’entretien des cours d’eau ?
Un retour d’expérience technique doit permettre de caractériser les phénomènes, de localiser les secteurs les plus touchés et d’améliorer les connaissances hydrauliques. La CCSC envisage notamment de renforcer les dispositifs de surveillance, avec des capteurs de crues, et de travailler sur les écoulements et l’entretien des berges. Le programme d’actions GEMAPI, élaboré en 2025, doit également être actualisé. L’intercommunalité prévoit par ailleurs d’étudier la mise en place d’un Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI), qui permettrait de structurer les interventions et de mobiliser des financements dédiés.
La question du curage des cours d’eau et des fossés, défendue lundi par le président de la Chambre d’agriculture de Corse, Jean-Baptiste Arena, entre plus que jamais dans la réflexion. Jean-Christophe Angelini s’est dit favorable à un effort accru d’entretien, tout en rappelant les contraintes réglementaires. « Avec la loi sur l’eau et les contraintes environnementales, curer un cours d’eau, c’est devenu très complexe », constate le président de la CCSC. qui ne considère toutefois pas le défaut d’entretien comme la cause principale des inondations : « La cause principale, c’était la nature exceptionnellement forte de ces intempéries. »
La compétence GEMAPI, exercée par l’intercommunalité, permet notamment de financer l’aménagement des bassins versants, l’entretien des cours d’eau et les ouvrages de protection contre les inondations. La CCSC dispose à ce titre d’une ressource fiscale de « 300 000 euros », selon son président. Cette enveloppe est affectée aux dépenses relevant de ces missions et ne peut servir à financer indistinctement la réparation des dégâts.
Mercredi, les conseillers communautaires ont lancé des pistes de travail pour pouvoir prévenir plus efficacement les épisodes pluvieux extrêmes dans les années à venir.
À Porto-Vecchio, commune la plus touchée par les inondations , la facture de la reconstruction devrait approcher les quarante millions d’euros . A Sotta, Jean-Marc Serra évalue entre « 2,8 et 3 millions d’euros » les travaux nécessaires, essentiellement sur la voirie. « À 2 heures du matin la première nuit, j’ai vraiment eu peur », a confié le maire. À Figari, le bilan chiffré reste à établir.
Un fonds d’urgence pour les entreprises
La reconstruction s’annonce longue. « L’effort de réparations va durer quelques années », a prévenu Jean-Christophe Angelini, qui a écrit au préfet et au conseil exécutif de la Collectivité de Corse pour organiser une réunion sur la répartition des interventions et des financements.
La CCSC a également installé une cellule d’accompagnement des entreprises sinistrées. Quarante-quatre dossiers y ont été déposés par des agriculteurs, et douze autres concernent des activités du BTP, du commerce ou de la restauration. Un chiffre encore provisoire. Santina Ferracci, déléguée communautaire au tourisme, a souligné que nombre de professionnels sont toujours absorbés par leurs démarches auprès des assurances, « en vue de préparer la prochaine saison ».
L’intercommunalité étudie enfin la création d’un fonds d’urgence exceptionnel pour aider les entreprises à remettre en état leurs locaux, réparer leurs équipements, reconstituer leurs stocks et reprendre leur activité. Le dispositif, qui viendrait en complément des aides existantes, reste soumis à une validation juridique. Pour Jean-Christophe Angelini, la question dépasse désormais la seule reconstruction : « Je suis certain que ce n’était pas la crue du siècle. Dans 5, 10 ou 15 ans, on va y avoir droit. Il faut qu’on s’y prépare. »
La cellule de crise de soutien aux entreprises sinistrées est située à Sud Cord Cowok, rue Vincentellu d’Istria à Porto-Vecchio. Ouverte de 9 h à 12 h 30. Contact : intemperies-sud-corse@corse-du-sud.gouv.fr ou 07 88 91 67 15.
Un fonds d’urgence pour les entreprises
La reconstruction s’annonce longue. « L’effort de réparations va durer quelques années », a prévenu Jean-Christophe Angelini, qui a écrit au préfet et au conseil exécutif de la Collectivité de Corse pour organiser une réunion sur la répartition des interventions et des financements.
La CCSC a également installé une cellule d’accompagnement des entreprises sinistrées. Quarante-quatre dossiers y ont été déposés par des agriculteurs, et douze autres concernent des activités du BTP, du commerce ou de la restauration. Un chiffre encore provisoire. Santina Ferracci, déléguée communautaire au tourisme, a souligné que nombre de professionnels sont toujours absorbés par leurs démarches auprès des assurances, « en vue de préparer la prochaine saison ».
L’intercommunalité étudie enfin la création d’un fonds d’urgence exceptionnel pour aider les entreprises à remettre en état leurs locaux, réparer leurs équipements, reconstituer leurs stocks et reprendre leur activité. Le dispositif, qui viendrait en complément des aides existantes, reste soumis à une validation juridique. Pour Jean-Christophe Angelini, la question dépasse désormais la seule reconstruction : « Je suis certain que ce n’était pas la crue du siècle. Dans 5, 10 ou 15 ans, on va y avoir droit. Il faut qu’on s’y prépare. »
La cellule de crise de soutien aux entreprises sinistrées est située à Sud Cord Cowok, rue Vincentellu d’Istria à Porto-Vecchio. Ouverte de 9 h à 12 h 30. Contact : intemperies-sud-corse@corse-du-sud.gouv.fr ou 07 88 91 67 15.
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