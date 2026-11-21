U tempu in Corsica
La rédaction le Samedi 21 Novembre 2026 à 07:00
Ce samedi, le temps s'annonce plus calme en Corse, avec une alternance de nuages et d'éclaircies sur l'ensemble de l'île. Le vent d'ouest restera toutefois soutenu en matinée, notamment en Balagne, dans le Cap Corse et l'Extrême-Sud, avant de faiblir progressivement au fil de la journée.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo