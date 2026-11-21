Mieux faire connaître les risques liés à la dénutrition et favoriser leur repérage : c’est l’objectif de la 7e édition de la Semaine de lutte contre la dénutrition qui se déroule partout en France jusqu’au 22 novembre. Si la dénutrition ne concerne pas uniquement les seniors, elle représente un risque important chez les personnes âgées. Une problématique qui résonne particulièrement en Corse, où 33 % de la population est âgée de plus de 60 ans et où environ 2 500 personnes seraient concernées par la dénutrition, selon des données fournies par la Collectivité de Corse. « La nutrition est un enjeu majeur de notre société quel que soit l’âge », indique Marie-Thérèse Nicoli, cheffe de mission au sein de la Direction de l’autonomie de la Collectivité de Corse, qui participe à la Semaine de lutte contre la dénutrition avec sa Cellule Fragilité. « Cette nouvelle participation permet de poursuivre cette démarche de prévention du risque de dénutrition auprès des personnes âgées, des personnes âgées vulnérabilisées par une perte d’autonomie ou en situation de handicap, mais aussi auprès des proches aidants, des professionnels et du grand public. »





Pour la collectivité, si le phénomène de la dénutrition est connu sur le territoire, il n’est pas encore « suffisamment repéré », celui-ci étant « un travail constant de l’ensemble des professionnels du soin et du social ». « La Collectivité de Corse a créé un observatoire de l’autonomie destiné à améliorer la connaissance des besoins et de l’offre, à croiser les données des partenaires et à disposer d’une cartographie du territoire », détaille-t-elle. « On voit qu’il y a un risque de dénutrition dans des microrégions rurales ou de montagne, où l’éloignement des commerces et des services peut complexifier le quotidien. Maintenir une alimentation suffisante et équilibrée est un vrai défi pour rester chez soi en bonne santé. »





Face à cet enjeu et dans le cadre de cette semaine de mobilisation, la collectivité déploie notamment une action de sensibilisation intitulée « Halte aux idées reçues ». Le but : « déconstruire les préjugés sur l’alimentation des personnes âgées pour favoriser le repérage précoce, sécuriser l’alimentation et maintenir le plaisir de manger ». Parmi les premiers signes qui doivent alerter, « une perte de poids subite ou inhabituelle, une perte d’appétit, des vêtements devenus trop grands, un réfrigérateur vide, un évitement des repas ou un état de faiblesse persistant », selon Marie-Thérèse Nicoli. « La dénutrition accélère la perte d’autonomie, la fatigue et les chutes », poursuit-elle.





La Collectivité de Corse consacre également un volet aux troubles de la déglutition, qui peuvent notamment entraîner des fausses routes, des infections, une déshydratation, une dénutrition ou encore une perte d’autonomie. En lien avec l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) des orthophonistes de Corse, plusieurs supports ont été élaborés « afin d’éviter que certains signes soient banalisés ». Alors que 17 % des personnes âgées de plus de 60 ans vivant à domicile rencontrent des difficultés à mordre ou à mâcher un aliment ferme, « il est important d’orienter les personnes vers leur médecin traitant pour en parler, également en lien avec les autres professionnels de santé comme les infirmiers à domicile ou les chirurgiens-dentistes ».





Au-delà de cette Semaine de lutte contre la dénutrition, la Collectivité de Corse entend poursuivre ses actions de prévention tout au long de l’année. Portage de repas, aide aux courses et à la préparation des repas à domicile, ateliers de prévention « Invechjà Bè » ou encore accompagnement des personnes âgées et de leurs familles : plusieurs dispositifs sont déjà déployés sur l'ensemble du territoire. « Nous avons aussi des espaces d’information Invechjà Quì dans les villages. De plus, le partenariat continuera avec l’URPS orthophonistes, tout comme les missions des équipes des services de la Direction de l’autonomie qui accompagnent toute l’année les personnes âgées et leurs familles. »

