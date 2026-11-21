Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'Extrême-Sud de la Corse au début du mois ont officiellement été reconnues comme un phénomène d'une intensité exceptionnelle. Dans un arrêté publié ce samedi 21 novembre au Journal officiel, l'État a en effet reconnu l'état de catastrophe naturelle pour huit communes touchées par les inondations et coulées de boue survenues entre le 4 et le 6 novembre. Il s'agit de Bonifacio, Conca, Figari, Lecci, Porto-Vecchio, San-Gavino-di-Carbini, Sotta et Zonza.
Pour justifier cette reconnaissance, l'État évoque « l'intensité anormale du phénomène durant l'évènement ». Pour sept de ces communes, cette décision repose aussi sur des cumuls de précipitations présentant « une période de retour égale ou supérieure à 10 ans », un seuil qui signifie que de telles quantités de pluie ont statistiquement une chance sur dix d'être atteintes ou dépassées chaque année.
Pour rappel, ces intempéries avaient provoqué d'importants dégâts dans plusieurs communes de l'Extrême-Sud, particulièrement dans le secteur de Porto-Vecchio, où des routes avaient été coupées, de nombreuses habitations avaient été inondées et plusieurs dizaines de personnes évacuées.
Dans la nuit du 5 au 6 novembre, un couple de retraités avait également perdu la vie après que son véhicule avait été emporté par les eaux sur la RT10 entre Bonifacio et Porto-Vecchio.
Au-delà de la reconnaissance du caractère exceptionnel de cet épisode météorologique, cet arrêté doit surtout permettre aux sinistrés d'obtenir une prise en charge des dommages matériels directement liés aux inondations, dans les conditions prévues par leur contrat d'assurance. Les particuliers et professionnels concernés disposent de 30 jours à compter de sa publication, soit jusqu'au 21 décembre, pour déclarer leur sinistre auprès de leur assureur.
Pour justifier cette reconnaissance, l'État évoque « l'intensité anormale du phénomène durant l'évènement ». Pour sept de ces communes, cette décision repose aussi sur des cumuls de précipitations présentant « une période de retour égale ou supérieure à 10 ans », un seuil qui signifie que de telles quantités de pluie ont statistiquement une chance sur dix d'être atteintes ou dépassées chaque année.
Pour rappel, ces intempéries avaient provoqué d'importants dégâts dans plusieurs communes de l'Extrême-Sud, particulièrement dans le secteur de Porto-Vecchio, où des routes avaient été coupées, de nombreuses habitations avaient été inondées et plusieurs dizaines de personnes évacuées.
Dans la nuit du 5 au 6 novembre, un couple de retraités avait également perdu la vie après que son véhicule avait été emporté par les eaux sur la RT10 entre Bonifacio et Porto-Vecchio.
Au-delà de la reconnaissance du caractère exceptionnel de cet épisode météorologique, cet arrêté doit surtout permettre aux sinistrés d'obtenir une prise en charge des dommages matériels directement liés aux inondations, dans les conditions prévues par leur contrat d'assurance. Les particuliers et professionnels concernés disposent de 30 jours à compter de sa publication, soit jusqu'au 21 décembre, pour déclarer leur sinistre auprès de leur assureur.