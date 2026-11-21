À l'occasion de ses 80 ans, l'Union départementale des associations familiales de Corse-du-Sud a réuni ce mardi 17 novembre plus d'une centaine de participants à la Cité Grossetti, à Ajaccio
Quatre-vingts ans après sa création, les missions de l'UDAF restent plus que jamais d'actualité. Fondée le 17 novembre 1946, l'Union départementale des associations familiales de Corse-du-Sud a célébré cet anniversaire ce mardi matin à Ajaccio, en présence de représentants institutionnels, d'associations et de professionnels du secteur social.
Mais au-delà de la célébration, l'objectif était surtout de faire dialoguer les acteurs du territoire autour des préoccupations des familles et de réfléchir aux moyens de mieux les accompagner. Trois grands thèmes ont ainsi rythmé la matinée : être parent en 2026, faire face aux difficultés économiques et grandir à l'ère du numérique.
« On accompagne la vie des familles au quotidien en Corse-du-Sud », résume Luce Leca, directrice de l’UDAF 2A. L'organisme intervient notamment en soutien à la parentalité et dans l'accompagnement budgétaire des ménages les plus fragiles. « Personne n'est à l'abri d'un accident de la vie », rappelle-t-elle.
Au-delà de cet accompagnement, l'UDAF assure également une mission de représentation des familles dans 48 structures, institutions et collectivités locales du département. « Nous recevons chaque année au moins 2 000 familles, qui sont malheureusement les familles les plus pauvres du département », souligne son président, Dominique Giovannangeli.
Une précarité qui touche aussi ceux qui travaillent
Les chiffres avancés par le président témoignent de l'ampleur du phénomène. « Un enfant sur quatre en Corse grandit dans une famille pauvre », indique-t-il. Les familles monoparentales sont particulièrement exposées : 29 % d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Autre réalité, celle des travailleurs pauvres, qui représenteraient environ 16 % en Corse selon Dominique Giovannangeli. « Ce sont des gens qui vont travailler toute leur vie mais en tirant le diable par la queue », résume-t-il.
Mais au-delà de la célébration, l'objectif était surtout de faire dialoguer les acteurs du territoire autour des préoccupations des familles et de réfléchir aux moyens de mieux les accompagner. Trois grands thèmes ont ainsi rythmé la matinée : être parent en 2026, faire face aux difficultés économiques et grandir à l'ère du numérique.
« On accompagne la vie des familles au quotidien en Corse-du-Sud », résume Luce Leca, directrice de l’UDAF 2A. L'organisme intervient notamment en soutien à la parentalité et dans l'accompagnement budgétaire des ménages les plus fragiles. « Personne n'est à l'abri d'un accident de la vie », rappelle-t-elle.
Au-delà de cet accompagnement, l'UDAF assure également une mission de représentation des familles dans 48 structures, institutions et collectivités locales du département. « Nous recevons chaque année au moins 2 000 familles, qui sont malheureusement les familles les plus pauvres du département », souligne son président, Dominique Giovannangeli.
Une précarité qui touche aussi ceux qui travaillent
Les chiffres avancés par le président témoignent de l'ampleur du phénomène. « Un enfant sur quatre en Corse grandit dans une famille pauvre », indique-t-il. Les familles monoparentales sont particulièrement exposées : 29 % d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Autre réalité, celle des travailleurs pauvres, qui représenteraient environ 16 % en Corse selon Dominique Giovannangeli. « Ce sont des gens qui vont travailler toute leur vie mais en tirant le diable par la queue », résume-t-il.
Présente à cette matinée, Anne Rubinstein, déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, a insisté sur l'importance de ces déplacements dans les territoires. « Je me nourris de ce qui se passe sur les territoires parce qu'il n'y a que comme ça qu'on comprend la réelle situation des personnes, mais aussi des structures qui les accompagnent », explique-t-elle. Pour elle, les politiques publiques, même pensées avec de bonnes intentions, ne répondent pas toujours aux besoins concrets des populations. Aller à la rencontre des acteurs locaux permet ainsi de confronter les dispositifs à la réalité du terrain et de mieux les adapter. Une nécessité particulière en Corse, où « l'insularité, le coût de la vie » et les difficultés à accéder à un emploi stable contribuent à fragiliser les familles.
Accompagner les familles face aux nouveaux défis
Les échanges ont également porté sur les évolutions de la parentalité et la place grandissante du numérique dans la vie quotidienne. Réseaux sociaux, cyberharcèlement, écrans et intelligence artificielle constituent désormais autant de sujets auxquels les parents doivent être préparés.
Sur ce dernier point, Dominique Giovannangeli alerte sur l'ampleur de la fracture numérique : « En Corse, il y a 70 000 familles qui sont frappées d'illectronisme. » Une difficulté qui peut notamment empêcher certains ménages d'effectuer leurs démarches ou de faire valoir leurs droits. Pour le président de l'UDAF, l'intelligence artificielle représente aussi un enjeu majeur pour les années à venir. Il appelle ainsi l'État à soutenir la mise en place de dispositifs destinés à mieux accompagner ces publics face aux nouvelles technologies, et notamment les jeunes issus de familles défavorisées.
Accompagner les familles face aux nouveaux défis
Les échanges ont également porté sur les évolutions de la parentalité et la place grandissante du numérique dans la vie quotidienne. Réseaux sociaux, cyberharcèlement, écrans et intelligence artificielle constituent désormais autant de sujets auxquels les parents doivent être préparés.
Sur ce dernier point, Dominique Giovannangeli alerte sur l'ampleur de la fracture numérique : « En Corse, il y a 70 000 familles qui sont frappées d'illectronisme. » Une difficulté qui peut notamment empêcher certains ménages d'effectuer leurs démarches ou de faire valoir leurs droits. Pour le président de l'UDAF, l'intelligence artificielle représente aussi un enjeu majeur pour les années à venir. Il appelle ainsi l'État à soutenir la mise en place de dispositifs destinés à mieux accompagner ces publics face aux nouvelles technologies, et notamment les jeunes issus de familles défavorisées.