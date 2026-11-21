Présente à cette matinée, Anne Rubinstein, déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, a insisté sur l'importance de ces déplacements dans les territoires. « Je me nourris de ce qui se passe sur les territoires parce qu'il n'y a que comme ça qu'on comprend la réelle situation des personnes, mais aussi des structures qui les accompagnent », explique-t-elle. Pour elle, les politiques publiques, même pensées avec de bonnes intentions, ne répondent pas toujours aux besoins concrets des populations. Aller à la rencontre des acteurs locaux permet ainsi de confronter les dispositifs à la réalité du terrain et de mieux les adapter. Une nécessité particulière en Corse, où « l'insularité, le coût de la vie » et les difficultés à accéder à un emploi stable contribuent à fragiliser les familles.



Accompagner les familles face aux nouveaux défis



Les échanges ont également porté sur les évolutions de la parentalité et la place grandissante du numérique dans la vie quotidienne. Réseaux sociaux, cyberharcèlement, écrans et intelligence artificielle constituent désormais autant de sujets auxquels les parents doivent être préparés.



Sur ce dernier point, Dominique Giovannangeli alerte sur l'ampleur de la fracture numérique : « En Corse, il y a 70 000 familles qui sont frappées d'illectronisme. » Une difficulté qui peut notamment empêcher certains ménages d'effectuer leurs démarches ou de faire valoir leurs droits. Pour le président de l'UDAF, l'intelligence artificielle représente aussi un enjeu majeur pour les années à venir. Il appelle ainsi l'État à soutenir la mise en place de dispositifs destinés à mieux accompagner ces publics face aux nouvelles technologies, et notamment les jeunes issus de familles défavorisées.