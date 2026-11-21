« La liberté de la presse est-elle toujours respectée ? » C’est la question sur laquelle s’est penchée ce mercredi matin une classe de 3ème du collège Giraud de Bastia. Un cours qui s’inscrit dans le cadre de « Parcours Légalité », un parcours pédagogique de prévention contre les pratiques de la criminalité organisée, conçu en 2025 par l’Académie de Corse avec l’appui de partenaires institutionnels, judiciaires, médiatiques ou associatifs. Après une première année d’expérimentation dans huit établissements de l’île, le dispositif poursuit aujourd’hui son déploiement avec l’ambition de sensibiliser davantage d’élèves aux mécanismes et aux conséquences de l’emprise mafieuse.





Pour cette deuxième année, les élèves de troisième du collège Giraud approfondissent notamment la question de la liberté de la presse. À partir de la loi du 29 juillet 1881 et d'un document de Reporters sans frontières faisant état du recul de la liberté de la presse en France, ils échangent sur les pressions que peuvent subir les journalistes lorsqu'ils enquêtent sur des sujets sensibles, notamment le crime organisé en Corse. Les élèves abordent également l'abus de biens sociaux, dont leur enseignante leur fait lire la définition. Une manière de leur montrer que la criminalité organisée ne se résume pas aux règlements de comptes, mais repose aussi sur des pratiques plus discrètes, des pressions et des mécanismes d'influence qui peuvent toucher l'ensemble de la société. « On voit des films qui nous montrent une vie luxueuse et de l’argent facile, mais en cours on se rend compte que c’est dangereux », explique Angelina. « C’est vrai qu’on connaît surtout les films et les séries mais on avait une vision floue de la mafia », indiquent pour leur part Pierre-Marie et Gabriel.





Déconstruire les clichés





Pour ces élèves, le cours s'inscrit dans la continuité d'un premier travail mené l'année dernière autour des bandes criminelles, de l'emprise mafieuse et des moyens de lutte contre ces phénomènes. Un sujet sur lequel ils s'étaient déjà fortement investis, notamment à travers leur participation au prix Chloé Aldrovandi - A Scola per a Legalità, dont ils ont remporté le Grand Prix cette année. Leur enseignante d'histoire-géographie, Isabelle Nicoli, souligne leur intérêt pour ces questions. En amont de ce nouveau cours, elle les avait notamment emmenés voir Criature, un film de Cécile Allegra consacré à l'emprise mafieuse dans un quartier de Naples. Une manière d'aborder le sujet à travers une histoire concrète et de dépasser les représentations véhiculées par les films et les séries. « Quand on parle de la mafia, on parle toujours d'argent facile. Mais cet argent facile coûte extrêmement cher, que ce soit pour la société ou pour les familles », rappelle-t-elle. Elle insiste également sur l'importance de sensibiliser les adolescents aux conséquences de l'emprise mafieuse sur la liberté d'informer et le travail des journalistes.



