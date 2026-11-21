La Vierge a retrouvé sa place, un mois après son saccage, pour le bonheur des Porto-Vecchiais. PHOTOS ET VIDEO GAP
Depuis le 1er octobre, nuit du saccage de la statue de la Vierge Marie par deux saisonniers inconscients, écervelés, ivres d’alcool et de bêtise, Porto-Vecchio vivait comme orpheline sans sa protectrice, et il y en avait pour faire remarquer à juste titre que durant son absence, le ciel s’était déchainé, occasionnant les plus graves inondations dans l’histoire de la ville.
Pas l’abbé Constant, évidemment. Celui qui a passé 24 ans à la paroisse de Porto-Vecchio, avant de rejoindre le cardinal Bustillo dont il est le vicaire général, a rendu un hommage sobre et fort aux victimes de ces inondations, sans tomber dans le terrain glissant de l’interprétation : « On ne peut pas commencer cette célébration sans penser à tout ce qui s’est passé après. Les intempéries. Les victimes. Celles et ceux qui ont perdu leur maison, leurs biens. » C’est lui, l’abbé Frédéric Constant qui, le 3 décembre 2020, avait fait installer la statue de la Vierge Marie sur le rond-point qui porte désormais le nom de « ghjiratoghju di a Santa Vergina ». Porto-Vecchio, la Corse, le monde vivaient alors le temps de la pandémie du Covid : « Aujourd’hui, nous ne sommes pas contaminés par le Covid, mais peut-être par les fléaux de ce monde », a poursuivi l’abbé Constant. Ce monde, c’est celui dans lequel quelques-uns qui le peuplent semblent prêts à tout pour récolter des « likes » sur les réseaux sociaux, jusqu’à saccager une statue de la Vierge dans une île profondément attachée à ce qu’elle représente.
Pas l’abbé Constant, évidemment. Celui qui a passé 24 ans à la paroisse de Porto-Vecchio, avant de rejoindre le cardinal Bustillo dont il est le vicaire général, a rendu un hommage sobre et fort aux victimes de ces inondations, sans tomber dans le terrain glissant de l’interprétation : « On ne peut pas commencer cette célébration sans penser à tout ce qui s’est passé après. Les intempéries. Les victimes. Celles et ceux qui ont perdu leur maison, leurs biens. » C’est lui, l’abbé Frédéric Constant qui, le 3 décembre 2020, avait fait installer la statue de la Vierge Marie sur le rond-point qui porte désormais le nom de « ghjiratoghju di a Santa Vergina ». Porto-Vecchio, la Corse, le monde vivaient alors le temps de la pandémie du Covid : « Aujourd’hui, nous ne sommes pas contaminés par le Covid, mais peut-être par les fléaux de ce monde », a poursuivi l’abbé Constant. Ce monde, c’est celui dans lequel quelques-uns qui le peuplent semblent prêts à tout pour récolter des « likes » sur les réseaux sociaux, jusqu’à saccager une statue de la Vierge dans une île profondément attachée à ce qu’elle représente.
"L'impression qu'on m'avait enlevé la Vierge"
Et ce samedi, les Corses venus assister à la cérémonie disaient leur soulagement de voir la statue retrouver sa place, sur ce rond-point de la RT 10. Route maudite pour Marie-Ange : « J’ai eu trois décès sur cette route. Et à chaque fois que je passais devant la Vierge, j’avais une pensée pour ces trois personnes », confie, émue, cette Bonifacienne qui a eu « l’impression qu’on me l’avait enlevée ». Cette attaque faite à la Vierge, « ça dépasse le religieux, estime Sébastien, de Porto-Vecchio. C’est la mère des mères. La protectrice de la Corse. On a attaqué notre terre. » Francesca a tenu à venir à la cérémonie avec sa fille de 5 ans, Laurena : « Elle vient de se faire baptiser, on lui inculque des valeurs chrétiennes », explique la maman. Se tournant vers sa fille, elle lui demande « qui a fait ça » à la Vierge. « Les voleurs », répond la petite. Arrivés du Continent il y a une dizaine d’années, Julien, Lisa et leur fille Eva ont très vite pris conscience de l’importance de ces symboles en Corse : « Cet élan, ça fait partie de la Corse. Et je dois dire que la foi corse nous a happés, constate Julien. On assiste à beaucoup d’événements catholiques depuis qu’on est ici, ce qu’on ne faisait pas avant. »
Et ce samedi, les Corses venus assister à la cérémonie disaient leur soulagement de voir la statue retrouver sa place, sur ce rond-point de la RT 10. Route maudite pour Marie-Ange : « J’ai eu trois décès sur cette route. Et à chaque fois que je passais devant la Vierge, j’avais une pensée pour ces trois personnes », confie, émue, cette Bonifacienne qui a eu « l’impression qu’on me l’avait enlevée ». Cette attaque faite à la Vierge, « ça dépasse le religieux, estime Sébastien, de Porto-Vecchio. C’est la mère des mères. La protectrice de la Corse. On a attaqué notre terre. » Francesca a tenu à venir à la cérémonie avec sa fille de 5 ans, Laurena : « Elle vient de se faire baptiser, on lui inculque des valeurs chrétiennes », explique la maman. Se tournant vers sa fille, elle lui demande « qui a fait ça » à la Vierge. « Les voleurs », répond la petite. Arrivés du Continent il y a une dizaine d’années, Julien, Lisa et leur fille Eva ont très vite pris conscience de l’importance de ces symboles en Corse : « Cet élan, ça fait partie de la Corse. Et je dois dire que la foi corse nous a happés, constate Julien. On assiste à beaucoup d’événements catholiques depuis qu’on est ici, ce qu’on ne faisait pas avant. »
En saccageant la Vierge Marie, les deux individus n’ont pas seulement attenté à la religion, aux chrétiens. Par leur obscénité, ils ont aussi profondément méprisé les femmes. « Oui, je me suis sentie insultée », approuve Lisa. « Si tu fais ça à une statue, tu peux aussi le faire à une vraie femme et il y a la prison pour cela », abonde Samantha. Le tribunal d’Ajaccio doit en juger ce lundi, suite à une audience qui n’aura pas convaincu les Porto-Vecchiais de la sincérité des prévenus dans les excuses qu’ils ont émises. « Nous souhaitons de la fermeté et une sanction exemplaire », a appelé le maire Jean-Christophe Angelini, se faisant le porte-parole de ses administrés. Pour l’un d’eux, Sébastien, l’acte commis envers la Vierge est « inexcusable. Impardonnable ? Peut-être pas… On ne va pas non plus aller dans la haine de l’autre. »
"Fiers d'avoir conservé une âme et des repères"
« Ce qui s’est passé a suscité légitimement un émoi considérable, reprend le maire de Porto-Vecchio. Et une fois passé le temps du mépris, de la rancoeur, du courroux et d’une révolte saine et pacifique, nous avons le droit d’être fiers de vivre dans un territoire qui a conservé une âme et des repères. Nous avons le droit de ne pas vouloir vivre comme dans une banlieue où ces valeurs se sont diluées. Et nous répondrons présent si un jour, la Vierge venait à être à nouveau attaquée. »
"Fiers d'avoir conservé une âme et des repères"
« Ce qui s’est passé a suscité légitimement un émoi considérable, reprend le maire de Porto-Vecchio. Et une fois passé le temps du mépris, de la rancoeur, du courroux et d’une révolte saine et pacifique, nous avons le droit d’être fiers de vivre dans un territoire qui a conservé une âme et des repères. Nous avons le droit de ne pas vouloir vivre comme dans une banlieue où ces valeurs se sont diluées. Et nous répondrons présent si un jour, la Vierge venait à être à nouveau attaquée. »
En ce samedi, la joie de retrouver une statue de la Vierge Marie immaculée, impeccablement restaurée par Denis Léonetti – qui fut chaleureusement applaudi par la foule pour son travail - a fait passer la colère au second plan. L’abbé Constant a lu le Notre Père. Il y a eu, bien sûr, l’Ave Maria, repris par tous. Marcu Biancarelli (le chanteur) a interprété quelques textes religieux, terminant par le Diu et par Terra Corsa, la chanson de Michel Mallory. « La paroisse tenait à ce que je chante Terra Corsa, car c’est une chanson qui dépasse le cadre religieux », explique le chanteur porto-vecchiais, qui était accompagné, à la guitare, par son homonyme, Marcu Biancarelli (le poète).
Durant son discours, l’abbé Constant a eu un mot à passer aux auteurs du saccage : « Si Enzo et Johan m’entendent, j’aimerais leur dire : vous ne saviez pas ce que vous faisiez. » Avant de solliciter le pardon des Porto-Vecchiais : « Lorsqu’on est chrétien, notre coeur doit se dilater en un autre moment. Celui de la confiance, de l’espérance et du pardon. Même Jésus s’est mis en colère au Temple. Mais ce n’est pas la colère qui a gagné. »
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