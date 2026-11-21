"L'impression qu'on m'avait enlevé la Vierge"



Et ce samedi, les Corses venus assister à la cérémonie disaient leur soulagement de voir la statue retrouver sa place, sur ce rond-point de la RT 10. Route maudite pour Marie-Ange : « J’ai eu trois décès sur cette route. Et à chaque fois que je passais devant la Vierge, j’avais une pensée pour ces trois personnes », confie, émue, cette Bonifacienne qui a eu « l’impression qu’on me l’avait enlevée ». Cette attaque faite à la Vierge, « ça dépasse le religieux, estime Sébastien, de Porto-Vecchio. C’est la mère des mères. La protectrice de la Corse. On a attaqué notre terre. » Francesca a tenu à venir à la cérémonie avec sa fille de 5 ans, Laurena : « Elle vient de se faire baptiser, on lui inculque des valeurs chrétiennes », explique la maman. Se tournant vers sa fille, elle lui demande « qui a fait ça » à la Vierge. « Les voleurs », répond la petite. Arrivés du Continent il y a une dizaine d’années, Julien, Lisa et leur fille Eva ont très vite pris conscience de l’importance de ces symboles en Corse : « Cet élan, ça fait partie de la Corse. Et je dois dire que la foi corse nous a happés, constate Julien. On assiste à beaucoup d’événements catholiques depuis qu’on est ici, ce qu’on ne faisait pas avant. »

