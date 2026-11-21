« Depuis 2017, le Centre Méditerranéen de la Photographie et Photolux Festival à Lucca, en Italie, ont initié un programme de résidences croisées d’artistes dans le cadre d’une collaboration durable. Le programme propose d’encourager la recherche et l’échange culturel entre la Toscane et la Corse pour la jeune photographie émergente sur le plan international », explique Marcel Fortini, le directeur du Centre Méditerranéen de la Photographie. Dans ce cadre et en partenariat avec le centre culturel Una Volta de Bastia, depuis jeudi des clichés de deux photographes talentueux sont exposés.



De Michele Martinelli, « Agraterra ». Ce photographe de 47 ans, né à Pietrasanta, sur la côte nord de la Toscane, vit à Lucca. Après un long parcours de formation artistique, il exerce en tant que photographe indépendant, spécialisé dans le documentaire et la photographie d'entreprise. Il travaille par ailleurs dans le domaine de la restauration et de la préservation du patrimoine culturel. Michele Martinelli possède aussi une expérience de restaurateur d'art acquise. « Elle m’a enseigné la patience, la précision et la sensibilité esthétique, des qualités qui influencent profondément mon approche photographique, l'enrichissent et me permettent de mettre en lumière les détails ainsi que le contexte culturel de mes projets », confie-t-il. En 2023, il a effectué une résidence à Lozzi, dans le Niolu. A travers son exposition « Agraterra », il explore la réalité du Niolu, ce territoire rude, isolé au cœur de la Corse, où la vie est rythmée par un savoir ancestral et une relation symbiotique avec la nature.



« Marmo amore » de Sébastien Arrighi, est le fruit d’une résidence réalisée en 2024 en Toscane. Sébastien Arrighi, artiste-photographe né en 1992 à Ajaccio, diplômé de l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence vit et travaille entre la Corse et le continent. Photographe, il est également le fondateur du festival Mascarone Lab. Il est l’auteur de trois monographies : Shivers (Poursuite, 2022), Franc Jeu (GrandPalais RMN, 2024) et Fall Off (Poursuite, 2026). Ses œuvres figurent dans des collections publiques, notamment celles du Centre national des arts plastiques (CNAP), du Fonds régional d’art contemporain (FRAC) Occitanie et de la Collectivité de Corse (CDC). En 2024, sa résidence toscane le conduit à quelques kilomètres du village natal de sa grand-mère paternelle. Au hasard des villages des alentours où le marbre semble habiter le moins recoin, il rencontre habitants, anciens mineurs, sculpteurs…

