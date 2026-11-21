Cosec municipal de Corte.

Corte – Ile-Rousse bat Guilherand-Granges 34-27 (mi-temps : 13-13).

Arbitres : Mmes Pauline Lacroix et Jade Medouard.

Corte – Ile-Rousse : Alfieri (1), Saura (8), Hmidi (5), Pinelli, Mebarek, Achalme (5), Chamekh (4), Aillaud (3), Galibert (1), Niang (7), Gex (2 arrêts), Lombes (18 arrêts), Balint.

Guilherand-Granges : Marce (10 arrêts), Gaffet (1 arrêt), Ferlin, Nardello, Beaucout (4), Coquelet (4), Pech, Bernard (6), Soutarson (4), Margnoux (6), Bruyère (2), Mouillon, Mounier (1)



L’entame de match était orchestrée par les deux gardiens qui s’interposaient aux deux premières tentatives des deux équipes et il fallait attendre la 3e minute de jeu pour assister à l’ouverture du score. Elle était à mettre à l’actif de Soutarson. Après l’égalisation de Chamekh, Lombes et Marce étaient encore à la parade avec un arrêt supplémentaire pour le cortenais permettant à ses couleurs de prendre enfin l’avantage par Hmidi à la 11e minute. Mais ce début de rencontre était brouillon et poussif pour les Cortenais qui se montraient imprécis aux tirs et qui enchaînaient les balles perdues. Heureusement que Lombes restait impérial sur sa ligne pour éviter que les Ardéchois ne prennent le large dans cette rencontre.



Toujours en raison de leurs erreurs, les Cortenais se faisaient rejoindre par leurs adversaires qui prenaient l’avantage une fois de plus à la 15e minute (6-8). Un pénalty de Saura, un arrêt de Lombes et un but de Niang remettaient les pendules à l’heure avant que Guilherand-Granges ne se redonne de l’air à 10-12 à 5 minutes de la pause. Les Cortenais faisaient le forcing pour revenir dan le match et parvenaient à égalise sur le gong à 13 partout.



De retour des vestiaires Saura donnait l’avantage à Corte – Ile-Rousse et la course poursuite entre les deux clubs était une nouvelle fois lancée. Les Ardéchois égalisaient et reprenaient le match à leur compte dans les minutes suivantes. Les Cortenais les imitaient et finalement à la 41e minute les hommes d’Adrien Magne prenaient définitivement l’avantage…



Aillaud, Galibert puis Niang donnaient de l’air à Corte – Ile-Rousse qui menait 20-18 à la 43e minutes de cette partie à suspense. Un suspense qui tournait finalement à l’avantage des Cortenais profitant d’un temps faible de leurs adversaires. Après avoir mené 22-19, les « montagnards » faisaient le trou à 24-21 (47e) puis 28-24 à la 52e minutes par Achalme. Ce dernier, après avoir organisé le jeu passait la vitesse supérieure. Ses accélérations et ses percussions avaient raison de Marce. Et Corte – Ile-Rousse passait à 30-25 à six minutes du terme de cette partie. C’est Alfieri qui clôturait la marque en inscrivant le 34e but pour ses couleurs. Corte – Ile-Rousse s’imposait donc 34-27 pour revenir à deux points de la troisième place du classement général.



La prochaine journée aura lieu le samedi 28 novembre. À cette occasion Corte – Ile-Rousse se déplacera à Agde pour une rencontre prévue à 13 heures.

