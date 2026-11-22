A màghjina - San Ghjuvà veghja nant’à Bastia
La rédaction le Dimanche 22 Novembre 2026 à 07:05
Sous le soleil de novembre, les deux clochers de San Ghjuvà se dressent fièrement au-dessus des toits de Bastia. Une silhouette emblématique de la ville, qui veille depuis des siècles sur le Vieux-Port.
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