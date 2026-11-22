Quelle politique du logement pour relancer l’économie locale ? Quels sont les impacts de l’intelligence artificielle sur l’emploi et l’économie ? Les pouvoirs publics doivent-ils privilégier les investissements productifs malgré les contraintes budgétaires ? Trois questions qui structureront cette deuxième édition de la Matinée de l’économie, lundi 23 novembre. Avant les échanges, les participants découvriront les dernières tendances économiques insulaires à travers les données de l’observatoire Image PME.



Pour cette deuxième édition, les thématiques ont été choisies en fonction des préoccupations rencontrées quotidiennement par les experts-comptables dans leurs cabinets. À commencer par le logement, devenu un véritable frein au recrutement. « Les recruteurs ont du mal à recruter parce que les gens ont du mal à se loger. C'est un problème majeur dans toutes les entreprises et dans tous les secteurs que nous accompagnons », souligne Hélène Morati, élue au Conseil régional de l'Ordre. L'économiste Sauveur Giannoni, de l'Université de Corse, apportera son éclairage sur cette question.



Des enjeux directement liés aux réalités du terrain



L'intelligence artificielle constituera le deuxième temps fort, avec les interventions de Sébastien Simoni, chef d'entreprise dans le numérique en Corse. « C'est un sujet qui nous touche de plein fouet, nous les experts-comptables. On va parler des impacts sur notre métier, mais aussi sur toutes les entreprises que nous accompagnons », explique Hélène Morati. Enfin, les discussions porteront sur les investissements productifs, le crédit d'impôt Corse et la fiscalité, avec la participation de représentants de l’ADEC. L'économiste Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et Prévision de l'OFCE, sera également présent pour apporter son éclairage aux échanges.



Portée par la présidente de l'Ordre, Marie-Dominique Cavalli, cette initiative entend avant tout ouvrir le débat. « Nous ne sommes pas des économistes, nous n'arrivons pas avec des solutions. Mais nous voulons provoquer une réflexion collective sur ces sujets. On essaie d'avoir cette démarche un peu proactive », insiste Hélène Morati. L'ambition de cette matinée est donc de porter des propositions susceptibles de contribuer à l'amélioration de l'économie corse.