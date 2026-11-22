Martigues - GFC Ajaccio : 3-0
Évolution du score : 25-21, 25-21, 25-16
Salle Julien Olive
300 spectateurs environ
Arbitres : Mr Cédric Vermande et Guillaume Assogba
Six de départ
Martigues : François (libéro), Arzac, Soldner, Pire, Talia, Weidner, Focard, entraîneur : Luc Marquet
Ajaccio : Deveze (libéro), Capet, Talon, Adriano, Neto, RoattaDiverchy, entraîneur : Frédéric Ferrandez
En déplacement chez le leader, le GFCA Volley a longtemps tenu tête à Martigues, mais les deux premières manches, perdues chacune de quatre points, ont finalement basculé en faveur des Provençaux. Les Ajacciens ont ensuite davantage subi dans le troisième set et se sont inclinés 3-0 (25-21, 25-21, 25-16), malgré les 18 points inscrits par Adriano. Toujours sixièmes, ils tenteront de repartir de l’avant samedi prochain sur le parquet de Fréjus.
Évolution du score : 25-21, 25-21, 25-16
Salle Julien Olive
300 spectateurs environ
Arbitres : Mr Cédric Vermande et Guillaume Assogba
Six de départ
Martigues : François (libéro), Arzac, Soldner, Pire, Talia, Weidner, Focard, entraîneur : Luc Marquet
Ajaccio : Deveze (libéro), Capet, Talon, Adriano, Neto, RoattaDiverchy, entraîneur : Frédéric Ferrandez
En déplacement chez le leader, le GFCA Volley a longtemps tenu tête à Martigues, mais les deux premières manches, perdues chacune de quatre points, ont finalement basculé en faveur des Provençaux. Les Ajacciens ont ensuite davantage subi dans le troisième set et se sont inclinés 3-0 (25-21, 25-21, 25-16), malgré les 18 points inscrits par Adriano. Toujours sixièmes, ils tenteront de repartir de l’avant samedi prochain sur le parquet de Fréjus.
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