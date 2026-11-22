En déplacement chez le leader, le GFCA Volley a longtemps tenu tête à Martigues, mais les deux premières manches, perdues chacune de quatre points, ont finalement basculé en faveur des Provençaux. Les Ajacciens ont ensuite davantage subi dans le troisième set et se sont inclinés 3-0 (25-21, 25-21, 25-16), malgré les 18 points inscrits par Adriano. Toujours sixièmes, ils tenteront de repartir de l’avant samedi prochain sur le parquet de Fréjus.

