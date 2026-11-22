L’Associu Mantinum a officiellement présenté ce 21 novembre le parcours de la 11ème édition de la Spassighjata. Le parcours du trail urbain de Bastia, qui s’élancera le 5 décembre prochain à 19h00, « est identique au centimètre près », a indiqué Sébastien Graziani, son président. Les 1 000 coureurs s’élanceront de la place du Marché, rejoindront la place Saint-Nicolas, avant de faire un détour par la Citadelle et l’Aldilonda pour commencer à grimper sur les hauteurs de la ville en passant par la montée San Roccucio, avant d’entamer la descente pour revenir au point de départ par le Vieux-Port.



Un quasi-tour du centre-ville d’une distance de 9,5 km pour 280 m de dénivelé que les premiers termineront en un peu plus d’une demi-heure. Comme chaque année, l’événement entend mettre en valeur le patrimoine de la ville de Bastia en passant par ses places, ses monuments.



Si le parcours ne change pas, cette 11ème édition n’est pas exempte de nouveautés, a tenu à rappeler Sébastien Graziani. « Deux courses pour les enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 10 ans dans l’après-midi à 15h45 et la mise en place d’une fan zone en bas des escaliers du théâtre, au niveau de la rue César-Campinchi, verront le jour pour cette édition 2026. » Une marche est aussi organisée à 17h00 au profit de l’association U Mondu di Téo.



La Spassighjata est toujours aussi populaire malgré les années : « Huit minutes pour écouler les dossards. » au moment de l’ouverture des inscriptions. Un événement qui doit sa pérennité à plusieurs facteurs : la course, le lieu, mais aussi la capacité de se réinventer au fil du temps : « Si on veut que cet événement soit pérennisé dans le temps, il faut savoir passer la main. Se renouveler, c’est intégrer de nouveaux jeunes », a indiqué Sébastien Graziani, en gardant la ligne de l’événement populaire : « L’idée, c’est d’attirer le plus grand nombre. Il y a des jeunes qui ont 16 ans, d’autres 80 ans. Il y a ce côté populaire. Aujourd’hui, les gens regardent la montre, regardent le chrono. Le temps moyen aujourd’hui, c’est 54 minutes, il y a quelques années, c’était une heure. »



Cette année, la course sera de nouveau diffusée sur France 3 Corse Via Stella à partir de 19 heures. « Nous allons essayer de mettre un suivi de course pour être au plus près des premiers », a conclu Sébastien Graziani, le président de l’Associu Mantinum.



Le programme :

Retrait des dossards le vendredi 4 et le samedi 5 décembre sur la place du Marché.

Samedi 5 décembre

15h45 : Courses pour les enfants (départ de la place du Marché).

17h00 : début de la marche

19h00 : Départ de la Spassighjata (place du Marché).

19h35 : Premières arrivées (place du Marché).



