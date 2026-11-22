La Collectivité de Corse tenait ce jeudi 19 novembre à Bastia sa deuxième conférence alimentaire. Un moment d’échange entre les acteurs publics, l’ODARC, la Chambre d’agriculture et le monde associatif autour des grands enjeux en lien avec l’alimentation. Avec, en toile de fond pour cette seconde édition, la précarité et l’accès à une nourriture de qualité dans une île dont 18,10 % de la population vit sous le seuil de pauvreté et qui compte 12 % de travailleurs pauvres, selon les chiffres de l’INSEE.



Comme l’a rappelé à l’ouverture de la conférence Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge de la santé, cette précarité qui grandit est due à : « l’augmentation du coût de la vie, des prix des loyers et des salaires qui n’ont pas suivi » et touche aussi les travailleurs, avec une conséquence directe sur ce que nous mangeons : « La partie du budget qui va sur l’alimentation n’est plus ce qu’elle devait être, et c’est parfois difficile pour certaines personnes de se nourrir correctement. » Celle qui est aussi médecin alerte sur les effets sur la santé d’une mauvaise alimentation. Il devient donc nécessaire d’agir sur les prix et sur la qualité. Même si certains leviers peuvent être activés à court terme, cette politique s’inscrit dans un temps plus long.



Des actions sont déjà mises en place, a rappelé Bianca Fazi : « On avance sur les crèches et sur les cantines pour les enfants. » Et des pistes autour de « l’éducation à l’alimentation, des jardins partagés dans le rural, mais aussi favoriser les circuits courts et le travail avec les producteurs ». Objectif final : « Permettre aux personnes de s’alimenter à bas coût. »



Sur le terrain, de nombreuses associations sont actives sur cette question, à l’instar de l’association Partage, installée dans les quartiers sud de Bastia et qui propose de l’aide alimentaire à près de 600 familles. Odile Branca, la présidente de l’association, explique éviter l’assistanat en « proposant des ateliers de cuisine avec une diététicienne », tout en assurant la distribution de colis alimentaires avec « des paniers de légumes à bas prix à 4 euros », mais aussi « un panier destiné aux enfants ». Parmi les bénéficiaires, l’association reçoit de nombreux jeunes apprentis et travailleurs qui reçoivent un panier de produits frais.



Mais pour Odile Branca, il est aussi aujourd’hui important de chercher à mettre en place les moyens d’avoir une production locale à bas coût. La fameuse autonomie alimentaire tant recherchée. Aujourd’hui, selon que l’on se base sur les volumes ou les parts de marché, « elle est de moins de 10 % », a rappelé François Casabianca, conseiller au CESEC (Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse) et auteur d’un travail sur l’autonomie alimentaire. « On part de très loin, les produits locaux ne sont pas assez soutenus, présents en volume, en quantité et en continuité autour des saisons », a-t-il souligné. Pour autant, avec des produits 14 % en moyenne plus chers que sur le continent, François Casabianca estime qu’il y a une marge de progression, tout comme sur l’aspect santé des produits locaux, pour « la reconquête du marché intérieur, pour peu qu’on s’en donne les moyens ».



Il avance des pistes plus larges, en lien avec le potentiel de la filière maraîchage : « Au moins un maraîcher par village, ce serait déjà pas mal. » Sur les coûts, il souligne que « les circuits courts permettent une plus faible marge des intermédiaires avec des produits pour toutes les bourses. » À cela s’ajoute la puissance de la commande publique, qui pourrait jouer davantage le jeu en ce qui concerne la restauration collective, pour l’approvisionnement en produits bruts et en produits transformés : « La part de production locale corse doit être plus importante que ce qu’elle est aujourd’hui. »