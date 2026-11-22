Au collège de Calvi, la journée Non Au Harcèlement ne se résume pas à un rendez-vous annuel qui s'est tenu cette année le 17 novembre dernier. « C’est un travail qui est mené tout au long de l’année pour favoriser le bien-être des élèves », rappelle le principal, Arnaud Cohade. La prévention repose sur une équipe pluridisciplinaire composée de professeurs, de personnels, de conseillers principaux d’éducation (CPE) et d’élèves. Depuis cette année, des parents sont également associés à la démarche et deviennent, eux aussi, ambassadeurs contre le harcèlement.



Pour cette édition, placée sous le thème « Derrière chaque visage, une histoire », le vert, couleur de l’espoir, était à l’honneur. Les élèves étaient invités à regarder au-delà des apparences et à aller vers leurs camarades. « Le but, c’est d’essayer de creuser, d’apprendre à connaître un élève qui est timide, de l’encourager, de l’inviter à venir avec nous », explique Déborah Casanova, CPE. « Un sourire, un mot, une main tendue », résume-t-elle.



Des élèves au cœur de la journée



Cette année, les 38 élèves ambassadeurs de la 5e à la 3e ont largement pris en charge l’organisation des ateliers. « Ils ont voulu réaliser des ateliers auprès de leurs camarades. Moi, j’ai été là pour les aider à organiser tout ça, mais dans l’absolu, ce sont vraiment eux qui ont porté le projet », souligne Déborah Casanova.

Les élèves ont imaginé des messages et des slogans, ainsi qu’une boîte de petits mots réconfortants. « Quand on n’a pas le moral, on peut en piocher un », explique la CPE. Une manière simple de faire vivre l’entraide au quotidien dans un collège qui accueille près de 450 élèves.

Les enseignants participent eux aussi à ce travail de sensibilisation. Professeure d’anglais et membre de l’équipe ressource pHARe, Zineb Seddouki évoque des activités menées tout au long de l’année. « On essaye de mettre en place beaucoup d’activités pour faire comprendre aux élèves que le harcèlement est un vrai problème de société. » Elle constate que les situations sont rapidement prises en charge. « S’il y en a une dans l’année, elle est très vite désamorcée. Les élèves ont tendance à être plutôt bienveillants et solidaires entre eux ».



Une mobilisation déjà visible en octobre



Cette journée s’inscrit dans une série d’actions menées au collège pour faire passer des messages aux plus jeunes. En octobre, à l’occasion d’Octobre Rose, les CPE Déborah Casanova et Marie-Rose Acquaviva avaient organisé une journée de sensibilisation réunissant les trois établissements de Balagne. Le collège de Calvi, le collège de L’Île-Rousse et le lycée de Balagne.



Au collège de Calvi, les élèves avaient notamment participé, en cours de SVT, à un escape game pédagogique consacré au cancer du sein. Les agents de l’établissement s’étaient également mobilisés autour d’un menu rose. Des initiatives qui associent élèves, équipes pédagogiques et personnels, et font de l’établissement un lieu de sensibilisation aux grandes causes et aux valeurs de solidarité.



Repérer les signes et agir tôt

Au collège, l’adolescence et les changements qu’elle entraîne peuvent rendre les relations entre élèves plus délicates. « Les élèves n’ont pas toujours l’intention de blesser, mais ils peuvent avoir des paroles, des gestes ou des attitudes blessantes parce que l’autre est différent », observe Arnaud Cohade. Il distingue les chamailleries, fréquentes entre adolescents, des situations qui s’installent et nécessitent une intervention.



Pour les repérer, les équipes restent attentives à différents signaux. L’isolement dans la cour, l’absentéisme ou encore une perte d’appétit à la cantine. « On essaie de prendre la situation le plus rapidement possible. Par le dialogue et l’échange, on peut l’amener vers une solution satisfaisante pour l’ensemble », explique le principal. Les élèves jouent aussi un rôle d’alerte : « Ce sont en quelque sorte des vigies, des éclaireurs. Ils savent repérer les situations et nous permettent d’agir avant qu’elles ne deviennent trop importantes ».



Le collège indique traiter une à deux situations par année scolaire. Selon Arnaud Cohade, aucune n’a donné lieu à une judiciarisation depuis quatre ans. Déborah Casanova précise que le protocole pHARe a déjà été mobilisé pour une ou deux situations signalées, rapidement prises en charge grâce au dialogue et à l’accompagnement des élèves et des familles. « L’objectif, c’est vraiment de mettre en lien les élèves, les parents et nous, pour que nous fassions front ensemble face à ce fléau », souligne la CPE. Au collège de Calvi, la prévention se poursuit ainsi tout au long de l’année, portée par les élèves, les familles, les enseignants, les CPE et l’ensemble des personnels.