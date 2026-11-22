Belle victoire pour le Sud FC ce dimanche après-midi à Bocognano. Un succès acquis grâce à un unique but d'Essis lors d'une seconde période dominée de la tête et des épaules par le Sud FC.



Grâce à ce succès les Sudistes occupent ce soir la deuxième place du classement derrière le leader acéiste. À l'inverse l'AS Porto-Vecchio qui se déplaçait sur le terrain de la réserve borgaise a été largement dominée 6 buts à 2. Les Moustiques demeurent fragile dans cette compétition.



Enfin la SVARR qui avait pourtant une belle carte à jouer face à Afa n'a pu emporter la décision et a été tenue en échec sur le score nul et vierge de 0-0.



En Régional 2, la JS Bonifacio qui demeurait sur une série plutôt négative a pris le meilleur sur le FC Lupinu 3 buts à 1et retrouve de la sorte des couleurs et des eaux plus sereines au classement.



Au niveau inférieur, à savoir le Régional 3, la réserve de l'ASPV a ramené le partage des points 1-1 de son déplacement sur le terrain de Ponte-Leccia-Merusaglia.



En Régional 4, le score du jour est à mettre au crédit de la réserve de la SVARR qui a atomisé San Antone sur la marque inédit de 13 buts à 1.



Toujours au niveau des réserves, celle du Sud FC a été battue au stade Gaby Muzy par Calinzana 2 à 1.



Le FC Sotta, à domicile, a subi la loi de la réserve du FJEB 3 à 1.



De son côté l'AS Rocca-Taravu a battu, à l'issue d'un match disputé dans un excellent esprit, les Capcorsins 2 à 0 et s'installe à la troisième place de ce championnat