Un calendrier est-il prévu ? Quand les premiers travaux pourraient-ils commencer ?

Oui, nous travaillons à une programmation pluriannuelle d’Investissement à 10 ans, avec un effort financier et humain renforcé dès les 5 prochaines années. Les premières interventions ciblées sont envisagées dès les prochains mois, tandis que les opérations plus lourdes suivront un calendrier adapté aux diagnostics techniques et à la préparation des chantiers. Pour mener à bien ces travaux et répondre aux besoins exprimés lors du mouvement lycéen, nous renforcerons le dialogue déjà engagé avec les établissements. Ce lien de proximité avec les chefs d’établissement, les équipes éducatives, les agents et les lycéens est essentiel à notre action. Nous améliorerons le suivi des demandes et des interventions grâce à des outils numériques partagés, afin de rendre notre action plus efficace et de donner à chaque établissement une meilleure visibilité sur les priorités et les calendriers de travaux.



Quel budget la Collectivité prévoit-elle ? Des financements supplémentaires de l’État sont-ils envisagés ?

Notre programmation prévoit près de 100 M€ sur cinq ans, dont plus de 23 M€ dès 2027, contre environ 15 millions en 2026. Cela représente une augmentation de plus de 50% de l’effort consacré aux bâtiments scolaires C'est un engagement financier conséquent, dans un contexte où les collectivités territoriales, notamment la Collectivité de Corse, subissent des contraintes budgétaires croissantes. Nous mobilisons donc l'ensemble des partenaires et dispositifs financiers susceptibles de contribuer à cet effort: Banque européenne d'investissement, Banque des Territoires, ADEME, EDF, fonds européens et Plan de transformation et d'investissement pour la Corse (PTIC). Concernant l'État, nous attendons des précisions sur les moyens qui seront effectivement mobilisables en Corse dans le cadre des annonces gouvernementales. Le Gouvernement évoque une enveloppe pour la France de 4 milliards € de prêts pour la rénovation des lycées. Mais il faut rappeler qu'un prêt n'est pas une subvention : il doit être remboursé et pèse donc sur les capacités d'endettement des collectivités. Nous attendons également des clarifications sur la mobilisation du protocole dit "Borne", qui prévoit une enveloppe de 200 millions € sur 10 ans pour accompagner la transition énergétique de la Corse, dont une partie doit contribuer à la rénovation des établissements scolaires. La Collectivité de Corse prend ses responsabilités. Nous demandons à l'État de prendre les siennes, avec des financements adaptés à la réalité des besoins et aux contraintes de la Corse.



Cette sélection va-t-elle accélérer des travaux déjà programmés ou lancer de nouveaux chantiers ?

Les deux, si l'État mobilise réellement les moyens qu'il a annoncés. Cette sélection peut accélérer des opérations déjà inscrites. Les besoins nouveaux, une fois expertisés et chiffrés, pourront enrichir la programmation. Mais cette accélération dépend également des décisions de l'État, qui conserve des leviers budgétaires et réglementaires essentiels: les dotations aux collectivités, les dispositifs de soutien à l'investissement, l'accès aux subventions et la mobilisation des crédits du PTIC. Nous voulons répondre aux urgences d'aujourd'hui sans renoncer à préparer l'école de demain. Nous avons fixé un cap. Notre programmation doit rester évolutive pour tenir compte des réalités du terrain, mais notre ambition, elle, ne changera pas.

