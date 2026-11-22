Trois lycées bastiais figurent parmi les 200 établissements jugés prioritaires le ministère de l'Éducation nationale pour des opérations de rénovation ou de réparation. Comment acueillez-vous cette sélection ?
Pour la Corse, trois établissements ont effectivement été retenus, tous situés à Bastia : le lycée Giocante de Casabianca, le lycée professionnel Fred Scamaroni et le lycée Paul Vincensini. Cette sélection, issue de la consultation menée au niveau de la France sur la plateforme gouvernementale Agora, fait entendre la voix des lycéens, que nous prenons très au sérieux. Pour autant, une consultation anonyme en ligne ne peut se substituer à un diagnostic technique approfondi ni au travail de terrain déjà engagé par la Collectivité de Corse, qui a la responsabilité du patrimoine immobilier de nos 47 collèges et lycées publics. Cette liste confirme des besoins que nous connaissons et sur lesquels nous travaillons déjà. Nous attendons désormais que l'État traduise ses annonces en engagements financiers concrets. Il ne saurait se contenter de désigner des établissements prioritaires pour ensuite laisser les collectivités assumer seules les conséquences de ses annonces. Chacun doit prendre sa part de responsabilité, et l'État ne doit pas se défausser des engagements qu'il a pris devant les lycéens.
La Collectivité avait-elle déjà identifié des besoins importants dans ces trois établissements ?
Oui. Notre démarche n’est pas née des mobilisations de l’automne. Dès son investiture le 4 mai 2026, le Président du Conseil exécutif de Corse a fait de la rénovation des collèges et lycées une priorité de son mandat. Le travail de recensement et de priorisation a abouti à une programmation de près de 100 M€ sur cinq ans. Les trois lycées bastiais figurent parmi les établissements prioritaires identifiés dans notre démarche de diagnostic et de rénovation du patrimoine scolaire. Au lycée Giocante de Casabianca, un projet de rénovation énergétique globale est à l'étude. À Montesoru, nous avons rencontré les équipes des lycées Fred Scamaroni et Paul Vincensini dès le début de l'année 2026, notamment pour examiner les problématiques de sécurité.
Pour la Corse, trois établissements ont effectivement été retenus, tous situés à Bastia : le lycée Giocante de Casabianca, le lycée professionnel Fred Scamaroni et le lycée Paul Vincensini. Cette sélection, issue de la consultation menée au niveau de la France sur la plateforme gouvernementale Agora, fait entendre la voix des lycéens, que nous prenons très au sérieux. Pour autant, une consultation anonyme en ligne ne peut se substituer à un diagnostic technique approfondi ni au travail de terrain déjà engagé par la Collectivité de Corse, qui a la responsabilité du patrimoine immobilier de nos 47 collèges et lycées publics. Cette liste confirme des besoins que nous connaissons et sur lesquels nous travaillons déjà. Nous attendons désormais que l'État traduise ses annonces en engagements financiers concrets. Il ne saurait se contenter de désigner des établissements prioritaires pour ensuite laisser les collectivités assumer seules les conséquences de ses annonces. Chacun doit prendre sa part de responsabilité, et l'État ne doit pas se défausser des engagements qu'il a pris devant les lycéens.
La Collectivité avait-elle déjà identifié des besoins importants dans ces trois établissements ?
Oui. Notre démarche n’est pas née des mobilisations de l’automne. Dès son investiture le 4 mai 2026, le Président du Conseil exécutif de Corse a fait de la rénovation des collèges et lycées une priorité de son mandat. Le travail de recensement et de priorisation a abouti à une programmation de près de 100 M€ sur cinq ans. Les trois lycées bastiais figurent parmi les établissements prioritaires identifiés dans notre démarche de diagnostic et de rénovation du patrimoine scolaire. Au lycée Giocante de Casabianca, un projet de rénovation énergétique globale est à l'étude. À Montesoru, nous avons rencontré les équipes des lycées Fred Scamaroni et Paul Vincensini dès le début de l'année 2026, notamment pour examiner les problématiques de sécurité.
Quels sont les principaux travaux à réaliser dans ces trois lycées ?
Les interventions doivent être adaptées à la situation de chaque établissement. Au lycée Giocante de Casabianca, par exemple, le projet de rénovation énergétique globale prévoit l'isolation des murs, des planchers et des toits-terrasses, le remplacement des menuiseries et l'installation de brise-soleils. L'objectif est de réduire de plus de moitié la consommation énergétique du bâtiment. À Montesoru, les questions de sécurité, d'état du bâti et de confort des usagers font également partie des besoins examinés avec les équipes des établissements. C'est tout le sens des audits énergétiques que nous engageons avec la Banque des Territoires, notamment à travers son dispositif EduRénov. Nous mobilisons également l'expertise de l'Agence d'urbanisme et d'énergie de la Corse (AUE), pour concevoir des rénovations adaptées aux réalités climatiques et énergétiques de la Corse. Mais rénover, ce n'est pas seulement changer des murs, des plafonds ou des fenêtres. Le bâti scolaire doit s'inscrire dans un projet éducatif global pour la Corse. Nous devons saisir cette opportunité pour construire une école, non pas en Corse, mais véritablement de Corse, ancrée dans son identité et ouverte sur le monde.
Certains travaux sont-ils urgents, notamment toitures, fenêtres, chauffage ou isolation ?
L’urgence, c’est d’abord la sécurité et le bien-être au quotidien. Tout ce qui peut être fait rapidement le sera avant l’été 2027 : protections solaires, ombrage, amélioration de la ventilation, végétalisation des abords, points d’eau, sécurisation des accès, climatisation lorsqu’elle s’avère indispensable. Toitures, menuiseries, isolation et chauffage demandent une rénovation de fond, pensée bâtiment par bâtiment. Le climat méditerranéen impose des contraintes, mais constitue aussi un atout. Notre ambition est de concevoir des établissements adaptés aux évolutions climatiques, qui tirent parti des ressources naturelles et architecturales de notre île. La lumière, la qualité de l’air et le confort des lieux de vie doivent ainsi contribuer pleinement au bien-être des élèves et à la qualité des apprentissages.
Les interventions doivent être adaptées à la situation de chaque établissement. Au lycée Giocante de Casabianca, par exemple, le projet de rénovation énergétique globale prévoit l'isolation des murs, des planchers et des toits-terrasses, le remplacement des menuiseries et l'installation de brise-soleils. L'objectif est de réduire de plus de moitié la consommation énergétique du bâtiment. À Montesoru, les questions de sécurité, d'état du bâti et de confort des usagers font également partie des besoins examinés avec les équipes des établissements. C'est tout le sens des audits énergétiques que nous engageons avec la Banque des Territoires, notamment à travers son dispositif EduRénov. Nous mobilisons également l'expertise de l'Agence d'urbanisme et d'énergie de la Corse (AUE), pour concevoir des rénovations adaptées aux réalités climatiques et énergétiques de la Corse. Mais rénover, ce n'est pas seulement changer des murs, des plafonds ou des fenêtres. Le bâti scolaire doit s'inscrire dans un projet éducatif global pour la Corse. Nous devons saisir cette opportunité pour construire une école, non pas en Corse, mais véritablement de Corse, ancrée dans son identité et ouverte sur le monde.
Certains travaux sont-ils urgents, notamment toitures, fenêtres, chauffage ou isolation ?
L’urgence, c’est d’abord la sécurité et le bien-être au quotidien. Tout ce qui peut être fait rapidement le sera avant l’été 2027 : protections solaires, ombrage, amélioration de la ventilation, végétalisation des abords, points d’eau, sécurisation des accès, climatisation lorsqu’elle s’avère indispensable. Toitures, menuiseries, isolation et chauffage demandent une rénovation de fond, pensée bâtiment par bâtiment. Le climat méditerranéen impose des contraintes, mais constitue aussi un atout. Notre ambition est de concevoir des établissements adaptés aux évolutions climatiques, qui tirent parti des ressources naturelles et architecturales de notre île. La lumière, la qualité de l’air et le confort des lieux de vie doivent ainsi contribuer pleinement au bien-être des élèves et à la qualité des apprentissages.
ARCHIVES CNI
Un calendrier est-il prévu ? Quand les premiers travaux pourraient-ils commencer ?
Oui, nous travaillons à une programmation pluriannuelle d’Investissement à 10 ans, avec un effort financier et humain renforcé dès les 5 prochaines années. Les premières interventions ciblées sont envisagées dès les prochains mois, tandis que les opérations plus lourdes suivront un calendrier adapté aux diagnostics techniques et à la préparation des chantiers. Pour mener à bien ces travaux et répondre aux besoins exprimés lors du mouvement lycéen, nous renforcerons le dialogue déjà engagé avec les établissements. Ce lien de proximité avec les chefs d’établissement, les équipes éducatives, les agents et les lycéens est essentiel à notre action. Nous améliorerons le suivi des demandes et des interventions grâce à des outils numériques partagés, afin de rendre notre action plus efficace et de donner à chaque établissement une meilleure visibilité sur les priorités et les calendriers de travaux.
Quel budget la Collectivité prévoit-elle ? Des financements supplémentaires de l’État sont-ils envisagés ?
Notre programmation prévoit près de 100 M€ sur cinq ans, dont plus de 23 M€ dès 2027, contre environ 15 millions en 2026. Cela représente une augmentation de plus de 50% de l’effort consacré aux bâtiments scolaires C'est un engagement financier conséquent, dans un contexte où les collectivités territoriales, notamment la Collectivité de Corse, subissent des contraintes budgétaires croissantes. Nous mobilisons donc l'ensemble des partenaires et dispositifs financiers susceptibles de contribuer à cet effort: Banque européenne d'investissement, Banque des Territoires, ADEME, EDF, fonds européens et Plan de transformation et d'investissement pour la Corse (PTIC). Concernant l'État, nous attendons des précisions sur les moyens qui seront effectivement mobilisables en Corse dans le cadre des annonces gouvernementales. Le Gouvernement évoque une enveloppe pour la France de 4 milliards € de prêts pour la rénovation des lycées. Mais il faut rappeler qu'un prêt n'est pas une subvention : il doit être remboursé et pèse donc sur les capacités d'endettement des collectivités. Nous attendons également des clarifications sur la mobilisation du protocole dit "Borne", qui prévoit une enveloppe de 200 millions € sur 10 ans pour accompagner la transition énergétique de la Corse, dont une partie doit contribuer à la rénovation des établissements scolaires. La Collectivité de Corse prend ses responsabilités. Nous demandons à l'État de prendre les siennes, avec des financements adaptés à la réalité des besoins et aux contraintes de la Corse.
Cette sélection va-t-elle accélérer des travaux déjà programmés ou lancer de nouveaux chantiers ?
Les deux, si l'État mobilise réellement les moyens qu'il a annoncés. Cette sélection peut accélérer des opérations déjà inscrites. Les besoins nouveaux, une fois expertisés et chiffrés, pourront enrichir la programmation. Mais cette accélération dépend également des décisions de l'État, qui conserve des leviers budgétaires et réglementaires essentiels: les dotations aux collectivités, les dispositifs de soutien à l'investissement, l'accès aux subventions et la mobilisation des crédits du PTIC. Nous voulons répondre aux urgences d'aujourd'hui sans renoncer à préparer l'école de demain. Nous avons fixé un cap. Notre programmation doit rester évolutive pour tenir compte des réalités du terrain, mais notre ambition, elle, ne changera pas.
Oui, nous travaillons à une programmation pluriannuelle d’Investissement à 10 ans, avec un effort financier et humain renforcé dès les 5 prochaines années. Les premières interventions ciblées sont envisagées dès les prochains mois, tandis que les opérations plus lourdes suivront un calendrier adapté aux diagnostics techniques et à la préparation des chantiers. Pour mener à bien ces travaux et répondre aux besoins exprimés lors du mouvement lycéen, nous renforcerons le dialogue déjà engagé avec les établissements. Ce lien de proximité avec les chefs d’établissement, les équipes éducatives, les agents et les lycéens est essentiel à notre action. Nous améliorerons le suivi des demandes et des interventions grâce à des outils numériques partagés, afin de rendre notre action plus efficace et de donner à chaque établissement une meilleure visibilité sur les priorités et les calendriers de travaux.
Quel budget la Collectivité prévoit-elle ? Des financements supplémentaires de l’État sont-ils envisagés ?
Notre programmation prévoit près de 100 M€ sur cinq ans, dont plus de 23 M€ dès 2027, contre environ 15 millions en 2026. Cela représente une augmentation de plus de 50% de l’effort consacré aux bâtiments scolaires C'est un engagement financier conséquent, dans un contexte où les collectivités territoriales, notamment la Collectivité de Corse, subissent des contraintes budgétaires croissantes. Nous mobilisons donc l'ensemble des partenaires et dispositifs financiers susceptibles de contribuer à cet effort: Banque européenne d'investissement, Banque des Territoires, ADEME, EDF, fonds européens et Plan de transformation et d'investissement pour la Corse (PTIC). Concernant l'État, nous attendons des précisions sur les moyens qui seront effectivement mobilisables en Corse dans le cadre des annonces gouvernementales. Le Gouvernement évoque une enveloppe pour la France de 4 milliards € de prêts pour la rénovation des lycées. Mais il faut rappeler qu'un prêt n'est pas une subvention : il doit être remboursé et pèse donc sur les capacités d'endettement des collectivités. Nous attendons également des clarifications sur la mobilisation du protocole dit "Borne", qui prévoit une enveloppe de 200 millions € sur 10 ans pour accompagner la transition énergétique de la Corse, dont une partie doit contribuer à la rénovation des établissements scolaires. La Collectivité de Corse prend ses responsabilités. Nous demandons à l'État de prendre les siennes, avec des financements adaptés à la réalité des besoins et aux contraintes de la Corse.
Cette sélection va-t-elle accélérer des travaux déjà programmés ou lancer de nouveaux chantiers ?
Les deux, si l'État mobilise réellement les moyens qu'il a annoncés. Cette sélection peut accélérer des opérations déjà inscrites. Les besoins nouveaux, une fois expertisés et chiffrés, pourront enrichir la programmation. Mais cette accélération dépend également des décisions de l'État, qui conserve des leviers budgétaires et réglementaires essentiels: les dotations aux collectivités, les dispositifs de soutien à l'investissement, l'accès aux subventions et la mobilisation des crédits du PTIC. Nous voulons répondre aux urgences d'aujourd'hui sans renoncer à préparer l'école de demain. Nous avons fixé un cap. Notre programmation doit rester évolutive pour tenir compte des réalités du terrain, mais notre ambition, elle, ne changera pas.
Plus largement, comment évaluez-vous les besoins des lycées corses et fixez-vous les priorités ?
Nos 47 établissements sont tous différents : par leur histoire ou par leur situation sur le littoral, en ville ou dans l’intérieur de l’île. C’est pourquoi notre approche est territorialisée, établissement par établissement, que l’on pourrait qualifiée de "cousue main". Pour chacun, nous dressons un diagnostic partagé avec la communauté éducative. Trois niveaux de priorité en découlent : les urgences de sécurité et de bien-être ; la qualité de la vie scolaire ; la rénovation énergétique et structurelle. Une convention entre la Collectivité de Corse, l’établissement et l’Académie clarifiera le rôle de chacun. Notre ambition dépasse largement un programme de travaux. Rénover nos établissements, c’est aussi porter un véritable projet éducatif pour la Corse, qui garantisse l’égalité des chances sur l’ensemble du territoire, protège les élèves et rassure les familles. Nous voulons une école qui tienne compte de nos réalités démographiques et géographiques, mais aussi de notre identité, de notre culture et de notre langue. Une école ouverte sur son quartier ou son village, où la langue corse, richesse de notre peuple et levier de son émancipation, trouve pleinement sa place, conformément aux ambitions du projet académique Scola 2030.
Les élèves peuvent-ils espérer constater des améliorations dès la prochaine rentrée ?
C’est notre objectif. Les interventions rapides sont prévues pour l’été 2027, et nous en ferons le bilan à la fin de l’été. Pour autant, nous devons être transparents. Notre ambition politique doit absolument se confronter au principe de réalité: tout ne pourra pas être fait en 1 an. Les grands chantiers requièrent des études, des financements et du temps, pour aboutir à une rénovation sérieuse et durable. Nous voulons des établissements où l’on apprend, où l’on vit et où l’on se construit : des établissements qui ressemblent aux jeunes Corses et les ouvrent au monde. C’est le sens de notre ambition : "Scole di Corsica di dumane".
Nos 47 établissements sont tous différents : par leur histoire ou par leur situation sur le littoral, en ville ou dans l’intérieur de l’île. C’est pourquoi notre approche est territorialisée, établissement par établissement, que l’on pourrait qualifiée de "cousue main". Pour chacun, nous dressons un diagnostic partagé avec la communauté éducative. Trois niveaux de priorité en découlent : les urgences de sécurité et de bien-être ; la qualité de la vie scolaire ; la rénovation énergétique et structurelle. Une convention entre la Collectivité de Corse, l’établissement et l’Académie clarifiera le rôle de chacun. Notre ambition dépasse largement un programme de travaux. Rénover nos établissements, c’est aussi porter un véritable projet éducatif pour la Corse, qui garantisse l’égalité des chances sur l’ensemble du territoire, protège les élèves et rassure les familles. Nous voulons une école qui tienne compte de nos réalités démographiques et géographiques, mais aussi de notre identité, de notre culture et de notre langue. Une école ouverte sur son quartier ou son village, où la langue corse, richesse de notre peuple et levier de son émancipation, trouve pleinement sa place, conformément aux ambitions du projet académique Scola 2030.
Les élèves peuvent-ils espérer constater des améliorations dès la prochaine rentrée ?
C’est notre objectif. Les interventions rapides sont prévues pour l’été 2027, et nous en ferons le bilan à la fin de l’été. Pour autant, nous devons être transparents. Notre ambition politique doit absolument se confronter au principe de réalité: tout ne pourra pas être fait en 1 an. Les grands chantiers requièrent des études, des financements et du temps, pour aboutir à une rénovation sérieuse et durable. Nous voulons des établissements où l’on apprend, où l’on vit et où l’on se construit : des établissements qui ressemblent aux jeunes Corses et les ouvrent au monde. C’est le sens de notre ambition : "Scole di Corsica di dumane".
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