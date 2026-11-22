Pour sa première édition, le semi-marathon de Furiani a connu un beau succès ce dimanche, avec plus de 2 200 concurrents réunis au départ des différentes courses. Organisée par le Running Club Furiani Agliani, avec l'appui de la Communauté d'Agglomération de Bastia, la manifestation avait pour point de départ et d'arrivée le stade Armand-Cesari. Au programme de cette première édition, trois distances étaient proposées aux participants : le semi-marathon de 21,1 km, mais aussi un 10 km et un 5 km.



Dès 7h30, la plupart des concurrents étaient sur place, devant le stade, où les organisateurs avaient prévu une séance d'échauffement. Juste avant le départ de l'épreuve reine, une minute de silence était observée à la mémoire des victimes de la catastrophe de Furiani. À 8h30, les 1 119 coureurs du semi-marathon s'élançaient sur un parcours plat tracé sur le Lido de la Marana. Quarante-cinq minutes plus tard, c'était au tour des 798 concurrents du 10 km, puis à 9h30, des 211 participants du 5 km. Et le train était rapide puisque Axel Mondain bouclait en solitaire les 21 km en 1h11'26". Lucca Joly suivait à 32 secondes, tandis que Théo Guidicelli complétait le podium en 1h12'09".



La première féminine, Melody Julien passait la ligne d’arrivée, sur la pelouse du stade, après 1h13’42" de course. Laura Estournes prenait la 2e place, 13 minutes plus tard, et Elena Simeoni la 3e à seulement 11" de Laura.

Le 10 km revenait à Houssine Ayadi chez les hommes (31’43) devant Régis Rico (31’58) et Robin Faure (32’48). Chez les féminines, arrivait en tête Ernelle Belkhodja (40’49) suivie de Elisa Perrier (42’34) et Sabrina Franceschi (43’24).

Enfin sur le 5 km, Guillaume Bezert était le plus rapide en 15’40, Anthony Certal Do Paco prenait la 2e place (15’59) et Dorian Costanzo (17’19) la 3e.



Raphaëlle Bezert remportait le scratch féminin (17’12) devant Sabrina Aitelli (21’05) et Aurore Tiffreau (21’16).

Une manifestation qui a tenu ses promesses sportives, marquée aussi par la convivialité, la camaraderie, le fair-play , l'humour et …. l’amour. Combien de concurrents ont-ils passé la ligne d’arrivée la main dans la main, en famille.



Séquence émotion, lorsqu’à l’arrivée d’un couple, l’homme s’est mis à genoux devant sa compagne pour la demander en mariage, alliance dans la main. C’est beau le sport !

