Ce dimanche de mise à jour du calendrier a été compliqué pour les équipes corses, qui n'ont enregistré qu'une seule victoire en cinq rencontres.
En Fédérale 2 féminine, les dimanches se suivent et se ressemblent pour les Ponettes. Malgré une belle prestation, les Bastiaises se sont inclinées de justesse sur la pelouse de Marseille Rugby (19-17). Elles doivent une nouvelle fois se contenter du bonus défensif, comme cela est devenu une habitude ces dernières semaines.
Chez les garçons, en Régionale 1, Portivechju Rugby a subi un nouveau revers, cette fois sur le terrain du Boxeland Club Islois (35-13). Les Porto-Vecchiais restent englués dans le bas du classement et s'acheminent vers une saison difficile.
En Régionale 2, dans la poule 1, le RC Ajaccio, en déplacement à Aix UC, s'est incliné sur le score de 18 à 13, parvenant toutefois à décrocher le bonus défensif.
Dans la poule 2, le CRAB confirme son retour au premier plan en s'imposant largement sur le terrain de La Ciotat-Ceyreste (50-25), avec le bonus offensif à la clé. Grâce à ce succès, les Balanins occupent désormais la troisième place du classement.
Enfin, Bastia XV, qui se déplaçait à Antibes-Sophia-Antipolis, a subi une lourde défaite (43-14).
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