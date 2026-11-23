C'est une importante saisie qu'ont réalisée les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) de Haute-Corse vendredi dernier dans la soirée. Alors qu'ils assistaient à une transaction entre deux jeunes femmes, les fonctionnaires ont décidé d'intercepter le véhicule utilisé pour la livraison. À l'intérieur, ils ont découvert 16 pochons de cocaïne ainsi que plus de 5 500 euros en espèces.
Les perquisitions menées dans la foulée, avec l'appui de l'unité cynophile spécialisée dans la recherche de stupéfiants, ont permis de mettre la main sur 1,225 kg de cocaïne supplémentaire et 7 810 euros en espèces.
Au total, 1,242 kg de cocaïne et plus de 13 000 euros ont été saisis au cours de cette opération. « Un nouveau coup de filet qui témoigne de l'engagement des policiers sur le terrain contre le narcotrafic », se félicite la Police nationale de Haute-Corse sur ses réseaux sociaux.
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