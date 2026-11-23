La nuit a été agitée pour les sapeurs-pompiers de Haute-Corse. Alors que le département est placé en vigilance orange pour vents violents depuis minuit, les secours ont été mobilisés à plusieurs reprises dans la nuit de dimanche à lundi pour des chutes d'arbres et de matériaux, indique le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse ce lundi matin.



Selon le SIS 2B, plusieurs opérations de dégagement de chaussée ont notamment été menées à Bastia, Furiani et Biguglia, où des arbres sont tombés sur les routes. À Bastia, les forces de l'ordre ont également procédé, par mesure de précaution, à la fermeture de la route reliant le rond-point Sampieru Corsu aux feux tricolores, en raison du risque de chutes de matériaux.



Enfin, à Biguglia, les pompiers sont également intervenus pour un incendie qui a parcouru quelque 2 000 m² de ronces et de souches. Deux moyens des sapeurs-pompiers de Lucciana et un véhicule de commandement ont été mobilisés. Le feu est désormais maîtrisé.



Pour rappel, la Haute-Corse reste placée en vigilance orange pour vents violents jusqu'à 10 heures ce lundi. Des rafales pouvant atteindre 110 à 130 km/h, voire localement 140 km/h, sont attendues sur les secteurs les plus exposés.

