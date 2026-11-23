Des témoins, qui ont assisté à la scène, ont tout de suite appelé la gendarmerie pour signaler qu’un nouvel acte de dégradation venait d’être commis sur la statue. Quand la patrouille est arrivée, l’auteure présumée des faits, une femme âgée d’une trentaine d’années, n’était plus sur place. Une direction de fuite a été donnée aux gendarmes, ainsi que le descriptif du véhicule dans lequel elle était repartie. Et c’est route de Picovaggia que la personne a été appréhendée, à l’arrêt sur le bas-côté. Elle se trouvait « dans un état d’excitation », ont pu constater les militaires, qui ont appelé les sapeurs-pompiers pour qu’elle soit prise en charge médicalement. Elle a ensuite été transportée pour examens à la clinique de l’Ospedale.



Les dégâts constatés sur la statue sont mineurs, se limitant à une trace noire visible au niveau de la tête. Cette trace a été rapidement effacée par les services de la ville de Porto-Vecchio. Elle a été causée par un triangle de signalisation, qui se trouvait dans le véhicule de l’auteure présumée. Pour l’heure, il n’est pas possible d’attester si ces traces résultent seulement du dépôt du triangle sur la statue, ou s’il y a eu des coups portés.



Des motivations qui restent à éclaircir



La gendarmerie de Porto-Vecchio a ouvert un un renseignement judiciaire pour ces faits de dégadations volontaires ayant entraîné des dommages légers. Une qualification non constitutive d’un délit, mais qui pourrait faire l’objet d’une contravention maximale de 1 500 euros selon le code pénal. C’est pour cette raison que l’auteure présumée de ce geste n’a pas été interpellée, ni placée en garde à vue. Aucune plainte n’a été déposée, ni par la mairie de Porto-Vecchio, ni par la paroisse. L’acte a simplement fait l’objet d’un renseignement judiciaire porté par les gendarmes à la connaissance de la procureure d’Ajaccio, Fanny Floquet, qui décidera des suites éventuelles à donner.



Rien de comparable avec le traitement judiciaire qui a été réservé aux auteurs présumés du saccage du 1er octobre, lesquels comparaissaient le 16 novembre à Ajaccio (et dont le jugement est attendu ce lundi). Leur acte dépassait la simple qualification de dégradations volontaires : il s’est avéré d’une toute autre intensité et violence, avec des circonstances aggravantes : commis en réunion (deux personnes) et constitutifs de faits d’exhibition sexuelle.



Pour l’heure, les motivations qui ont conduit cette femme de 35 ans à commettre ce nouveau geste, dimanche matin, restent à éclaircir. Selon une source proche du dossier, ces motivations ne seraient néanmoins pas animées d’un sentiment anti-religieux.



Suite à cette nouvelle atteinte à l’intégrité de la statue, les services de gendarmerie comptent intensifier leurs patrouilles dans le secteur, mais également surveiller tous les lieux de culte de la micro-région : les églises, bien sûr, mais aussi la synagogue et la mosquée de Porto-Vecchio. Contacté, le maire de Porto-Vecchio Jean-Christophe Angelini n’a pas souhaité faire de commentaires sur les faits commis ce dimanche matin. La réitération de ces deux actes à deux mois d’intervalle, si éloignés soient-ils dans leur degré de violence, pourraient-ils néanmoins inciter la municipalité à installer une caméra de vidéosurveillance au niveau du rond-point ? « On peut tout engager, mais ce n’est clairement pas notre volonté, répond le maire porto-vecchiais. Je préfère m’en remettre à l’intelligence collective et à la responsabilité des gens. »







