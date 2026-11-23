Les passionnés de cross-country avaient rendez-vous ce dimanche sur le circuit de Petralonga pour la 10e édition de la Perle du Sud, organisée par le Moto Club de l'Extrême Sud. Une compétition qui a réuni plus d’une centaine de pilotes répartie entre les jeunes catégories, les solos et les duos.



Dans la course solo, sur trois heures Jean-Carl Pisano, champion de France d'Enduro Kid la saison passée, a remporté la course du haut de ses 16 ans, avec 14 tours en 3h00’58, devant le licencié du Moto Club de l’Extrême Sud Benoit Pasqualini, également auteur de 14 tours, mais qui terminait à six minutes. La troisième place était pour un autre Porto-Vecchiais, Damien Kleindienst avec de la même manière 14 tours. Ces trois pilotes étaient les seuls à engranger 14 tours .



Les Marchini victorieux : le duo Blanjoue-Guglielmi pénalisé



La matinée a débuté pour les duos avec 2 heures de course. L’équipage avec le multiple champion de France Hugo Blanjoue et de Matteo Guglielmi était en tête devant Nicolas et Adrien Marchini. Le duel au sommet se mettait en place mais un fait de course devait changer complètement le scénario. Hugo Blanjoue et Matteo Guglielmi tombaient en panne d’essence les contraignant à un ravitaillement hors zone, engendrant une pénalité. Dans la foulée les Marchini s'imposaient sur les 2 heures devant Romain Catoni et Julien Dussolier.



L'après-midi a servi de support aux 3 heures de course. Cette fois, Blanjoue et Guglielmi étaient les plus rapides avec 14 tours en 3h00’. Une victoire pour l’honneur car au cumul des 5 heures de course, Nicolas et Adrien Marchini l'emportaient avec 25 tours devant Adrien Catoni et Julien Dussolier, auteurs du même total et les locaux Paul Serra et Jean-André Maisetti (MCES) avec également 25 tours.

