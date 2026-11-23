Les faits remontent à la nuit du 30 septembre : Enzo, 21 ans, et Johan, 23 ans, très alcoolisés, rentrent d'une soirée à pied quand le premier grimpe sur la statue de la Vierge installée sur le rond-point d'entrée dans Porto-Vecchio en simulant une fellation tout en l'insultant et en la giflant à plusieurs reprises.



Johan filme la scène en riant et diffuse la vidéo sur son compte Snapchat, où ses publications comptent jusqu'à un million de vues, at-il dit lors d'une comparaison en visioconférence le 16 novembre devant le tribunal d'Ajaccio.



Enzo a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 15 mois avec un sursis probatoire de deux ans, pour "dégradations en réunion" de la statue, dont les mains ont été brisées, et pour "exposition sexuelle".



Reconnu coupable de "complicité" des mêmes faits, Johan, déjà condamné en 2024 à un an de prison avec sursis pour vente de stupéfiants, à écopé de la même peine mais avec la révocation de trois mois de sursis, soit six mois de prison ferme.



Ces condamnations sont assorties d'une obligation de soin et de travail ainsi que d'une "interdiction absolue de se rendre en Corse pendant les deux ans du sursis probatoire".



Le tribunal n'a pas retenu la circonstance aggravante de dégradation "à raison d'une religion déterminée", estimant que le dossier ne montre pas que "la haine de la religion catholique a spécifiquement motivé cette dégradation". Comme mobile, le président a évoqué "la bêtise et l'alcoolisation des auteurs" qui avaient assuré ne pas savoir qu'il s'agissait d'une statue de la Vierge.



Il a donc rejeté la constitution de partie civile de deux associations qui avaient plaidé pour que le caractère « antireligieux » soit reconnu pour ces faits.