Les automobilistes qui emprunteront la RT20 entre Ajaccio et Bastia de nuit devront faire un léger détour cette semaine.



Le tunnel de Bocognano sera en effet fermé à la circulation de lundi à vendredi, toutes les nuits de 21 heures à 5 heures, en raison d’opérations de maintenance, annonce la Collectivité de Corse.



Une déviation sera mise en place par la RT201.