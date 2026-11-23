(Photo : capture d'écran Collectivité de Corse)
Les automobilistes qui emprunteront la RT20 entre Ajaccio et Bastia de nuit devront faire un léger détour cette semaine.
Le tunnel de Bocognano sera en effet fermé à la circulation de lundi à vendredi, toutes les nuits de 21 heures à 5 heures, en raison d’opérations de maintenance, annonce la Collectivité de Corse.
Une déviation sera mise en place par la RT201.
Le tunnel de Bocognano sera en effet fermé à la circulation de lundi à vendredi, toutes les nuits de 21 heures à 5 heures, en raison d’opérations de maintenance, annonce la Collectivité de Corse.
Une déviation sera mise en place par la RT201.
🛣️[Strade] - RT 20 📍Bucugnà - Tunnel ⛔ Route fermée à la circulation pour tous les véhicules. 📅 Du lundi 23 au vendredi 27 novembre. 🕓 De nuit de 21h à 5h 🚧opérations de maintenance du tunnel. ➡️ Déviation par la RT 201. 📱Plus d’info sur le réseau routier insulaire sur https://t.co/vBkSs35yAB A Cullittività di Corsica vi ringrazia pà a voscia pacenzia.— Cullettività di Corsica (@CdC_Corsica) November 23, 2026
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