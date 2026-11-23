La crise des ATR s’inscrit dans la durée : au 23 novembre, cinq des sept ATR 72-600 d’Air Corsica restent immobilisés à titre préventif. Les appareils sont répartis entre Ajaccio et Toulouse, où se poursuivent les analyses et les essais techniques après des signalements récurrents d’odeurs inhabituelles à bord. « Nous n’avons pas encore de diagnostic suffisamment précis pour identifier les causes profondes », explique Pierre Muracciole, président du directoire, ce lundi en conférence de presse dans les locaux de la compagnie. Une trentaine d’ingénieurs d’ATR et de Pratt & Whitney travaillent sur les appareils et les moteurs, avec la participation de l’équipementier Liebherr. Depuis septembre, plusieurs campagnes d’essais ont été conduites sur des appareils prototypes et sur deux avions de la flotte d’Air Corsica. Un premier moteur a été envoyé aà Toronto au Canada pour expertise ; un second est en cours d’acheminement.





Les investigations n’ont pas encore permis de déterminer avec certitude l’origine des odeurs. Air Corsica affirme qu’aucun appareil ne sera remis en exploitation tant que les conditions techniques et de sécurité nécessaires ne seront pas réunies. « Notre priorité, c’est d’assurer la sécurité de nos équipages et de nos passagers », insiste Pierre Muracciole, qui prévient que le retour des ATR pourrait s’échelonner au cours de l’année 2027.





Près de 20 000 sièges supplémentaires en octobre



Pour limiter les conséquences de ces immobilisations, la compagnie a recours à l’affrètement et renforcé l’utilisation de sa flotte Airbus sur plusieurs liaisons habituellement opérées en ATR. Ce dispositif exceptionnel a permis de proposer près de 20 000 sièges supplémentaires au mois d’octobre. Des ajustements ont aussi été anticipés pour les programmes de novembre, décembre et janvier. Les passagers concernés par une modification sont contactés individuellement et réaffectés à d’autres vols lorsque cela est nécessaire. En parallèle, Air Corsica prépare la suite. Le conseil de surveillance a validé, lors de sa réunion du 20 novembre, l’intégration d’un huitième Airbus.



L’appareil doit rejoindre la compagnie d'ici mars 2027 et être opérationnel pour le programme de vols de l’été. « C’est un investissement qui va renforcer durablement nos capacités opérationnelles et nous donner davantage de flexibilité », souligne Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du conseil de surveillance et y voit aussi « un signal fort de confiance en l’avenir », alors que la compagnie reste confrontée à une situation « qui met à l’épreuve » ses équipes depuis plusieurs mois. Ce nouvel Airbus A320, coûtera 5 millions par an à la compagnie insulaire et nécessitera de former des nouveaux équipages « Nous allons accélérer la formation de nos pilotes ATR pour le passage sur les Airbus » ajoute Pierre Muracciole.





Deux nouvelles lignes vers Bordeaux



L’arrivée de cet Airbus doit en effet notamment permettre l’ouverture de deux lignes saisonnières entre la Corse et Bordeaux : Ajaccio-Bordeaux et Bastia-Bordeaux. Elles seront proposées de juin à octobre 2027, à raison de deux vols par semaine, les vendredis et dimanches. Pour Pierre Muracciole, le renforcement de la flotte doit aussi donner à Air Corsica davantage de moyens pour faire face aux aléas du secteur aérien et saisir de nouvelles possibilités de développement. Il évoque un contexte fragilisé par le coût du carburant et les difficultés rencontrées par plusieurs compagnies, susceptible de remettre en question certaines dessertes de la Corse, qui pourrait permettre à la compagnie de se positionner.





En attendant et malgré la difficultés, la compagnie fait front. Marie-Hélène Casanova-Servas a ainsi salué « la mobilisation des salariés, de la direction et des actionnaires pour accompagner les investigations et assurer la continuité des opérations » et ajoute « Nous sommes prêts à préparer l’avenir avec détermination », a-t-elle déclaré. Pour l’heure, toutefois, la priorité reste de comprendre l’origine du phénomène qui maintient cinq ATR au sol. « Ensuite, il sera temps de parler indemnisations » ajoute-t-elle. Le montant des affrètements va coûter près de 5 millions d’euros à la compagnie (1 millions d’euros par mois) d’ici la fin janvier 2027 mais Pierre Muracciole rassure et tacle : « Contrairement à ce que nous avons pu lire ici et là, Air Corsica dispose de 38 millions d’euros de fonds propres en trésorerie. Les banques nous font confiance. Ce n’est pas le cas de toutes les compagnies, il me semble… ». Une manière de rappeler qu'à la veille du lancement de l'appel d'offres de la prochaine DSP aérienne, Air Corsica se prépare aussi et déjà pour un autre combat.





