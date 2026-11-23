Si la Nuit de l'Orientation s'adresse historiquement aux collégiens, lycéens et étudiants, elle accueille aussi les demandeurs d'emploi et les adultes souhaitant changer de voie professionnelle. Depuis deux ans, cette ouverture à la reconversion est davantage mise en avant, en lien avec France Travail. Un salarié qui envisage une nouvelle carrière, une personne confrontée à un licenciement ou simplement quelqu'un qui souhaite faire évoluer son parcours peut ainsi venir échanger avec les professionnels présents. Un public encore minoritaire, mais que les organisateurs espèrent voir progressivement se développer. L'événement présente notamment l'avantage de rester anonyme. "Aucune identité n'est demandée aux visiteurs", assure Montagna Guehl Condello.



Autre outil proposé cette année : la plateforme Wilbi, accessible sur téléphone et sur internet. Elle permet de découvrir différents métiers à travers de courtes vidéos, notamment ceux qui ne sont pas représentés physiquement sur les stands. Une manière de compléter les échanges avec les professionnels et d'élargir les possibilités de découverte.





Au-delà du nombre de visiteurs, les organisateurs souhaitent surtout que chacun reparte avec des réponses. À Ajaccio, entre 200 et 300 personnes sont attendues. Une attention particulière est également portée à la présence des familles. "Ce qui me ferait particulièrement plaisir, c'est que les personnes viennent accompagnées de leur famille. L'idée, c'est que le projet d'orientation puisse être discuté ensemble, que chacun puisse entendre le point de vue de l'autre", conclut Montagna Guehl Condello, organisatrice de la Nuit de l'orientation.

