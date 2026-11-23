Trouver sa voie, découvrir des métiers parfois méconnus ou réfléchir à une nouvelle carrière. C’est l’objectif de la Nuit de l’Orientation, organisée ce mardi 24 novembre à Ajaccio et Bastia. Pour la première fois, les deux rendez-vous se tiendront simultanément, de 17 heures à 21 heures. Une volonté de l’EPCI Corse de proposer une action commune sur les deux départements: "L’idée était de donner une action coordonnée de l’institution, de préférence dans chacun des deux départements", explique Montagna Guehl Condello, responsable du pôle RH, compétences et orientation.
Organisé depuis plus de dix ans, avec une interruption avant la crise sanitaire, l’événement conserve le même objectif : mettre en relation le public avec des professionnels afin de présenter la diversité des métiers et d'accompagner les choix d'orientation.
À Ajaccio, une cinquantaine de structures, entreprises et institutions sont annoncées. À Bastia, une trentaine seront également mobilisées. Plusieurs domaines seront représentés, notamment l'hôtellerie-restauration, le commerce, l'industrie, la construction, la finance ou encore la défense. Cette édition fait également place à de nouveaux secteurs. La santé, l'action sociale, l'informatique et la cybersécurité viennent ainsi enrichir le programme. La direction des douanes et droits indirects de Corse sera également présente pour la première fois.
Si les deux rendez-vous reposent sur le même principe, les entreprises et les organismes invités peuvent varier selon les sites. À Bastia comme à Ajaccio, l'objectif reste néanmoins le même : permettre aux visiteurs d'échanger directement avec des professionnels et de mieux comprendre les réalités de chaque métier. Sur place, aucun parcours n'est imposé. L'entrée est libre et gratuite, sans inscription préalable. Certains visiteurs pourront se rendre directement vers un secteur qui les intéresse, tandis que d'autres profiteront de la soirée pour découvrir différents stands et poser leurs questions.
Un rendez-vous également ouvert aux adultes
Si la Nuit de l'Orientation s'adresse historiquement aux collégiens, lycéens et étudiants, elle accueille aussi les demandeurs d'emploi et les adultes souhaitant changer de voie professionnelle. Depuis deux ans, cette ouverture à la reconversion est davantage mise en avant, en lien avec France Travail. Un salarié qui envisage une nouvelle carrière, une personne confrontée à un licenciement ou simplement quelqu'un qui souhaite faire évoluer son parcours peut ainsi venir échanger avec les professionnels présents. Un public encore minoritaire, mais que les organisateurs espèrent voir progressivement se développer. L'événement présente notamment l'avantage de rester anonyme. "Aucune identité n'est demandée aux visiteurs", assure Montagna Guehl Condello.
Autre outil proposé cette année : la plateforme Wilbi, accessible sur téléphone et sur internet. Elle permet de découvrir différents métiers à travers de courtes vidéos, notamment ceux qui ne sont pas représentés physiquement sur les stands. Une manière de compléter les échanges avec les professionnels et d'élargir les possibilités de découverte.
Au-delà du nombre de visiteurs, les organisateurs souhaitent surtout que chacun reparte avec des réponses. À Ajaccio, entre 200 et 300 personnes sont attendues. Une attention particulière est également portée à la présence des familles. "Ce qui me ferait particulièrement plaisir, c'est que les personnes viennent accompagnées de leur famille. L'idée, c'est que le projet d'orientation puisse être discuté ensemble, que chacun puisse entendre le point de vue de l'autre", conclut Montagna Guehl Condello, organisatrice de la Nuit de l'orientation.
-
Air Corsica : cinq ATR toujours au sol, un huitième Airbus en 2027 et deux nouvelles lignes vers Bordeaux
-
Ajaccio - Les musiciens réunis à la cathédrale pour la Sainte-Cécile
-
Bocognano – Le tunnel fermé à la circulation toutes les nuits jusqu’à vendredi
-
Dégradation de la Vierge de Porto-Vecchio : 3 et 6 mois de prison ferme aménagée pour les deux saisonniers
-
Per Campà in Pace : un premier logement social rénové et attribué à Ajaccio