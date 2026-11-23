Un entraîneur avec « de l’expérience du haut niveau et un profil formateur ». C’est en ces termes que Gilles Cioni, le coordinateur sportif, a présenté Ghislain Printant à la presse sportive insulaire. Le nouvel entraîneur du Sporting Club de Bastia a pris ses fonctions ce lundi 23 novembre. Le technicien de 65 ans connaît bien la maison bleue, pour y avoir dirigé le banc entre 2014 et 2016, mais aussi le centre de formation à partir de 2010.



Près de dix ans après son départ, celui qui avait porté les Turchini, alors en Ligue 1, en finale de la Coupe de la Ligue, le voici de retour, mais cette fois-ci en Ligue 3. Un tout autre contexte qui ne l’a pas refroidi : « Je sentais au fond de moi que c’était le moment pour donner ce coup de main », a déclaré l’intéressé, expliquant s’être lui-même proposé au club. « C'est un honneur d’être là ».



Passées les retrouvailles, Ghislain Printant s’est longuement épanché sur le sportif et un Sporting qui a retrouvé « un capital confiance » grâce au travail de Miché Moretti, qui, une fois de plus, a joué les pompiers de service en réalisant six points en trois matchs, dont les deux premières victoires de la saison à domicile.



Une base de travail pour le nouveau coach, mais à laquelle il ne s’attellera pas tout seul. Il parle ainsi de Miché Moretti comme d’un « numéro 1 bis » pour « ne pas casser la dynamique », rappelant tout de même qu’il sera à la manœuvre et fixera la ligne de conduite. Manu Guidicelli, le directeur du centre de formation, aura également une place importante dans le staff de Ghislain Printant. Objectif : faire progresser le mieux possible une équipe très jeune : « Il faut arriver à les débrider, pour qu’il puisse se lâcher », a expliqué le nouveau coach, revenant sur la série de deux victoires à Furiani. Série qu’il souhaiterait rééditer.



Dans les cartons, son ambition est claire : « Qui dit jeune, dit progression ! », glisse-t-il avec de grandes lignes de travail : « Performer pour retrouver la confiance et retrouver l’unité de toutes les composantes du club ». En deux mots : « Refaire du Sporting, ce qu’il était dans le passé ».



Pas de plan sur la comète quant à la suite du championnat. Gilles Cioni a rappelé qu’il s’agit d’une compétition qui peut faire passer un club de la 4e place à celle de relégable en trois matchs. Pourtant, le nouveau coach l’assume : « Il ne faut pas se restreindre de quoi que ce soit. Si on performe on retrouvera de la confiance, on emmènera le public avec nous et on fera en sorte d’aller chercher le plus haut possible ».



Compétiteur dans l’âme, il compte bien amener ses jeunes protégés à leur maximum. Le baptême du feu de Ghislain Printant sera le samedi 5 décembre sur la pelouse de Fleury 91.