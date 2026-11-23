Un appartement T3 de la résidence ALzo di Leva a été rénové par par l’Office public de l’habitat (OPH) grâce au premier don de l’association Per Campà in Pace
Deux chambres, une terrasse et des travaux de remise en état réalisés en un mois. Pour rendre cet appartement, situé résidence Alzo di leva à Ajaccio, à nouveau habitable, il a fallu reprendre la peinture, l’électricité et la plomberie, pour un montant de 3 692 euros. Le logement sera attribué à une mère seule avec sa fille, dans le cadre des procédures habituelles de l’OPH. « Nous avons voulu accompagner les familles les plus modestes, celles qui sont dans le besoin, tout en respectant les règles d’attribution », souligne Antoine Ortoli, vice-président de la CAPA en charge de l’habitat et président de l’office. Une nouvelle qui réjouit également le docteur François Pernin, membre de l’association : « Nous ne sommes pas intervenus dans le choix de la famille, mais savoir qu’une mère et sa petite fille vont pouvoir bénéficier de ce logement, c’est une immense joie. »
Cette première livraison concrétise le partenariat noué entre l’OPH et Per Campà in Pace en février dernier. Le 24 septembre dernier, l’association avait remis un premier chèque de 3 600 euros à l’office pour financer les travaux.
Pour François Pernin, l’enjeu est de compléter la construction de logements neufs par la rénovation de ceux qui restent inoccupés. « On ne peut pas compter uniquement sur le neuf. On en construit environ 250 par an, donc on n’y arrivera pas. Il faut d’autres solutions innovantes. » Avant de rappeler : « avec des sommes relativement minimes, souvent inférieures à 5 000 euros, on peut remettre sur le marché un appartement qui n’y était plus ». Un enjeu d’autant plus important que, selon les chiffres avancés par l’association, la Corse compte environ 8 000 demandes de logements sociaux, dont moins de 10 % aboutissent chaque année. Certains ménages patientent ainsi plusieurs années avant d’obtenir un logement.
Une pression à laquelle l’OPH doit répondre avec un parc où les logements se libèrent peu. Son taux de rotation s’élève à seulement 1,53 %. « Les locataires restent longtemps dans leur logement. Lorsqu’ils sont libérés, certains appartements nécessitent des travaux, parfois importants. Et avec l’augmentation des coûts de construction et de rénovation, ce n’est pas toujours évident. L’association nous apporte un véritable coup de pouce. » Le président de l’OPH insiste sur la complémentarité de cette aide : « Elle ne se substitue pas à l’office. Il faut trouver d’autres leviers et d’autres partenaires pour produire, rénover et accueillir des familles. C’est l’exemple que les institutions, les associations et les citoyens, si on s’y met tous, on arrive à résoudre des problèmes. »
Cette première livraison concrétise le partenariat noué entre l’OPH et Per Campà in Pace en février dernier. Le 24 septembre dernier, l’association avait remis un premier chèque de 3 600 euros à l’office pour financer les travaux.
Pour François Pernin, l’enjeu est de compléter la construction de logements neufs par la rénovation de ceux qui restent inoccupés. « On ne peut pas compter uniquement sur le neuf. On en construit environ 250 par an, donc on n’y arrivera pas. Il faut d’autres solutions innovantes. » Avant de rappeler : « avec des sommes relativement minimes, souvent inférieures à 5 000 euros, on peut remettre sur le marché un appartement qui n’y était plus ». Un enjeu d’autant plus important que, selon les chiffres avancés par l’association, la Corse compte environ 8 000 demandes de logements sociaux, dont moins de 10 % aboutissent chaque année. Certains ménages patientent ainsi plusieurs années avant d’obtenir un logement.
Une pression à laquelle l’OPH doit répondre avec un parc où les logements se libèrent peu. Son taux de rotation s’élève à seulement 1,53 %. « Les locataires restent longtemps dans leur logement. Lorsqu’ils sont libérés, certains appartements nécessitent des travaux, parfois importants. Et avec l’augmentation des coûts de construction et de rénovation, ce n’est pas toujours évident. L’association nous apporte un véritable coup de pouce. » Le président de l’OPH insiste sur la complémentarité de cette aide : « Elle ne se substitue pas à l’office. Il faut trouver d’autres leviers et d’autres partenaires pour produire, rénover et accueillir des familles. C’est l’exemple que les institutions, les associations et les citoyens, si on s’y met tous, on arrive à résoudre des problèmes. »
L'abbé Constat a remercié les participants « pour contribuer à ce que la dignité humaine soit toujours à la première place dans le dialogue de la société »
Trois autres logements déjà identifiés
Après ce premier appartement, trois autres logements ont été fléchés : un T4 à Bonifacio, dont la livraison est espérée au premier trimestre 2027, un T3 dans le quartier de Pietralba à Ajaccio et un T4 à Coggia. La convention prévoit un objectif de collecte de 50 000 euros.
L’ambition de l’association va plus loin. « On vise une quinzaine de logements environ répartie sur les deux départements », indique François Pernin. Un appartement sur la commune de Moriani, en Haute-Corse, va également être rénové. Pour réunir ces fonds, Per Campà in Pace compte sur les dons de particuliers et d’entreprises, mais aussi sur des concerts organisés par des artistes et des groupes polyphoniques ajacciens.
Présidée par le cardinal François Bustillo, l’association Per Campà in Pace a été créée pour favoriser l’accès au logement social. Une priorité que François Pernin replace dans une problématique plus large : « Il y a quatre urgences vitales : le logement, la santé, l’alimentation et l’isolement. Le logement est principal : quand on a un logement, on arrive à résoudre les trois autres. »
Présent lors de la remise officielle, l’abbé Frédéric Constant a, lui aussi, salué cette initiative : « C’est une nouvelle crèche pour cette famille qui va venir habiter dans cette maison, un peu de chaleur, un peu de lumière et un esprit de famille », a-t-il déclaré, avant de remercier les participants « pour contribuer à ce que la dignité humaine soit toujours à la première place dans le dialogue de la société ».
Les personnes qui souhaitent contribuer à la rénovation de logements sociaux peuvent effectuer un don :
Par virement bancaire : IBAN FR76 1200 6000 1082 1105 0424 825
Par chèque à l’ordre de Per Campà in Pace, à adresser au diocèse d’Ajaccio, 8 boulevard Sylvestre-Marcaggi, 20000 Ajaccio.
En ligne, via la plateforme HelloAsso : faire un don à Per Campà in Pace.
Après ce premier appartement, trois autres logements ont été fléchés : un T4 à Bonifacio, dont la livraison est espérée au premier trimestre 2027, un T3 dans le quartier de Pietralba à Ajaccio et un T4 à Coggia. La convention prévoit un objectif de collecte de 50 000 euros.
L’ambition de l’association va plus loin. « On vise une quinzaine de logements environ répartie sur les deux départements », indique François Pernin. Un appartement sur la commune de Moriani, en Haute-Corse, va également être rénové. Pour réunir ces fonds, Per Campà in Pace compte sur les dons de particuliers et d’entreprises, mais aussi sur des concerts organisés par des artistes et des groupes polyphoniques ajacciens.
Présidée par le cardinal François Bustillo, l’association Per Campà in Pace a été créée pour favoriser l’accès au logement social. Une priorité que François Pernin replace dans une problématique plus large : « Il y a quatre urgences vitales : le logement, la santé, l’alimentation et l’isolement. Le logement est principal : quand on a un logement, on arrive à résoudre les trois autres. »
Présent lors de la remise officielle, l’abbé Frédéric Constant a, lui aussi, salué cette initiative : « C’est une nouvelle crèche pour cette famille qui va venir habiter dans cette maison, un peu de chaleur, un peu de lumière et un esprit de famille », a-t-il déclaré, avant de remercier les participants « pour contribuer à ce que la dignité humaine soit toujours à la première place dans le dialogue de la société ».
Les personnes qui souhaitent contribuer à la rénovation de logements sociaux peuvent effectuer un don :
Par virement bancaire : IBAN FR76 1200 6000 1082 1105 0424 825
Par chèque à l’ordre de Per Campà in Pace, à adresser au diocèse d’Ajaccio, 8 boulevard Sylvestre-Marcaggi, 20000 Ajaccio.
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