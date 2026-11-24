A maghjina - A magia di a notte
La rédaction le Mardi 24 Novembre 2026 à 07:05
" C'était une sortie photo au col de Bavella, sous le ciel profond et la montagne de l'Alta Rocca éclairée par la lune, "illunée" comme aurait dit Rimnaud. Les étoiles ont dessiné leurs courbes lumineuses autour de l'étoile polaire", nous écrit Patrick Nicolaï en confiant avoir repéré ce pin Laricio sculpté par les vents cet été. Faute d'avoir pu réaliser cette photo en raison du passage des voitures, il est retourné sur place à la faveur d'une nuit d'automne. "A la lueur de la lune, les paysage étoilés prennent parfois une allure presque irréelle ".
Si, comme Patrick Nicolaï, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.
(Photo : Patrick Nicolaï)