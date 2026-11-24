En ouverture de la 3e édition de Camera Pulitica, ce mardi à 17h à la médiathèque B620, un alléchant « Goûter littéraire », un « Five O’Clock » avec Douglas Kennedy. L’occasion pour le public de partager un moment privilégié avec l’écrivain américain de 71 ans dont les romans rencontrent un immense succès international et particulièrement en France.
Après avoir œuvré dans le milieu théâtral, il publie son premier récit de voyage, « Au-delà des pyramides », en 1988, puis son premier roman, « Piège nuptial », en 1994. Le grand public le découvre surtout en 1997 avec « L’Homme qui voulait vivre sa vie ». Le succès se poursuivra avec « La Poursuite du bonheur », « Les Charmes discrets de la vie conjugale », « Quitter le monde » ou encore « La Symphonie du hasard ». À travers des intrigues souvent construites autour de destins individuels, de secrets familiaux et de choix existentiels, Douglas Kennedy explore les contradictions de la société américaine et les fragilités humaines.
Puis, à 18h, une conférence intitulée « Les extrêmes sont-ils faits pour les paresseux ? » sera proposée par Joseph Agostini. Psychologue clinicien, psychanalyste, il est l’auteur d’essais, de romans et de pièces de théâtre. Il chronique aussi sur RTL et diverses chaînes d’information.
A 20h45, suivra une performance de Patrizia Poli puis une projection du film « La troisième nuit » de Daniel Auteuil. Le réalisateur s'inspire des faits réels sur le sauvetage des 108 enfants juifs exfiltrés du camp de Vénissieux des suites de la grande rafle du 26 août 1942. Le film a été présenté en mai dernier dans la section Cannes Première au Festival de Cannes 2026. À travers un récit sombre et intimiste, le réalisateur met en scène la terreur politique quotidienne et la perte d’humanité qu’engendrent les régimes d’oppression absolue. Une avant-première à Bastia puisque le film sortira en janvier 2027. Une discussion suivra avec le spécialiste cinéma des médias, Dominique Landron.
Après avoir œuvré dans le milieu théâtral, il publie son premier récit de voyage, « Au-delà des pyramides », en 1988, puis son premier roman, « Piège nuptial », en 1994. Le grand public le découvre surtout en 1997 avec « L’Homme qui voulait vivre sa vie ». Le succès se poursuivra avec « La Poursuite du bonheur », « Les Charmes discrets de la vie conjugale », « Quitter le monde » ou encore « La Symphonie du hasard ». À travers des intrigues souvent construites autour de destins individuels, de secrets familiaux et de choix existentiels, Douglas Kennedy explore les contradictions de la société américaine et les fragilités humaines.
Puis, à 18h, une conférence intitulée « Les extrêmes sont-ils faits pour les paresseux ? » sera proposée par Joseph Agostini. Psychologue clinicien, psychanalyste, il est l’auteur d’essais, de romans et de pièces de théâtre. Il chronique aussi sur RTL et diverses chaînes d’information.
A 20h45, suivra une performance de Patrizia Poli puis une projection du film « La troisième nuit » de Daniel Auteuil. Le réalisateur s'inspire des faits réels sur le sauvetage des 108 enfants juifs exfiltrés du camp de Vénissieux des suites de la grande rafle du 26 août 1942. Le film a été présenté en mai dernier dans la section Cannes Première au Festival de Cannes 2026. À travers un récit sombre et intimiste, le réalisateur met en scène la terreur politique quotidienne et la perte d’humanité qu’engendrent les régimes d’oppression absolue. Une avant-première à Bastia puisque le film sortira en janvier 2027. Une discussion suivra avec le spécialiste cinéma des médias, Dominique Landron.
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