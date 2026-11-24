De 227 000 habitants en 1975 à 355 000 en 2023, la Corse a connu une importante croissance démographique au cours des dernières décennies. Une tendance qui devrait se poursuivre, mais à un rythme de moins en moins soutenu, selon les dernières projections de population dévoilées ce mardi par l’Insee. Si les évolutions démographiques récentes se prolongeaient, l’île gagnerait ainsi 15 % d’habitants d’ici 2070, à rebours de la tendance nationale qui verrait la population française reculer de 4 % sur la même période. « La population corse atteindrait son pic en 2064, soit vingt-sept ans après celui de la population nationale », relève ainsi l’Insee.



Cette singularité insulaire s’explique essentiellement par l’attractivité du territoire. Alors que la Corse enregistre depuis 2013 davantage de décès que de naissances, les arrivées de nouveaux résidents continueraient de compenser ce déficit naturel au cours des prochaines décennies. Entre 2023 et 2070, l’Insee estime ainsi que le solde migratoire serait excédentaire de 185 000 personnes, tandis que le solde naturel serait déficitaire de 130 000 personnes. Un déséquilibre qui devrait progressivement s’accentuer sous l’effet du vieillissement de la population. Le nombre annuel de décès pourrait ainsi atteindre 6 000 en 2069, contre 3 600 en 2023. « À partir de 2064, la population corse stagnerait autour de 410 000 habitants. Constant, le solde migratoire ne prendrait plus le relais du déficit naturel qui continuerait à s’accentuer, ce qui expliquerait l’arrêt de la croissance de la population », précise l’étude.



Plus peuplée, la Corse serait aussi sensiblement plus âgée. À l’horizon 2070, l’âge moyen des habitants de l’île atteindrait 52 ans, soit 7,2 ans de plus qu’en 2023, contre 49,4 ans à l’échelle nationale. La région compterait alors 154 000 personnes âgées de 65 ans ou plus, soit 64 000 de plus qu’en 2023 et près de 38 % de sa population. Le nombre d’habitants âgés de 80 ans ou plus devrait quant à lui plus que doubler pour atteindre 67 000 personnes. Dans le même temps, les jeunes seraient de moins en moins nombreux sur l’île. Avec une baisse de 8 500 personnes en moins de cinquante ans, les moins de 20 ans ne représenteraient plus que 62 000 habitants en 2070. Ils seraient ainsi moins nombreux que les octogénaires et leurs aînés. « Entre 2023 et 2070, le nombre de personnes de 65 ans ou plus passerait de 128 à 249 pour 100 personnes de moins de 20 ans », souligne encore l’Insee.



Cette évolution démographique serait toutefois loin d’être homogène à l’échelle de l’île. Si les deux départements corses compteraient davantage d’habitants en 2070 qu’en 2023, la Corse-du-Sud concentrerait près de 90 % de cette croissance. Avec 48 200 habitants supplémentaires, soit l’équivalent de la population actuelle de Bastia, le département verrait sa population augmenter de 29 %, contre seulement 3 % en Haute-Corse, qui ne gagnerait que 6 400 habitants. Cette dernière atteindrait d’ailleurs son pic démographique dès 2049, avant de voir sa population diminuer au cours des deux décennies suivantes. Un phénomène qui s’expliquerait à la fois par un excédent migratoire moins important et une population plus vieillissante. En 2070, l’âge moyen des habitants de Haute-Corse s’établirait ainsi à 54,2 ans, contre 50,2 ans en Corse-du-Sud.



Ces projections restent néanmoins tributaires des hypothèses retenues en matière de fécondité, de mortalité et de migrations. Si le scénario central de l’Insee table sur 410 000 habitants à l’horizon 2070, d’autres évolutions sont envisagées par les statisticiens. Dans le scénario le plus bas, la Corse atteindrait son pic démographique dès 2038 et ne compterait plus que 341 000 habitants en 2070, soit moins qu’en 2023. À l’inverse, dans le scénario le plus haut, l’île pourrait compter jusqu’à 485 000 habitants à cette échéance, sans que sa croissance démographique ne se soit encore interrompue.

