Une boutique pour gagner en confiance et en reconnaissance



Accueillir des clients, échanger avec des inconnus, conseiller et présenter leurs produits : pour les travailleurs, cette expérience est aussi une ouverture vers le milieu ordinaire. Une manière de sortir de leur quotidien professionnel et de prendre confiance en eux. Morgane fait partie de l'aventure. Plutôt réservée, elle voit dans cette expérience une véritable opportunité: "Ça fait un peu d'expérience avec des gens de l'extérieur. Je suis quelqu'un d'assez réservé et ça m'a redonné un peu confiance en moi", confie-t-elle. Au-delà de cette expérience, c'est surtout le sentiment d'être reconnus qui compte : "Ça met en avant nos produits et nos qualités de travailleurs qui ne sont pas assez reconnues", souligne Lucas, un volontaire. Un message qu'il aimerait faire passer aux visiteurs: "Nous aussi, nous avons des qualités et nous pouvons faire beaucoup de choses, même s'il y a des difficultés".





Lorsqu'on lui a proposé de participer au projet, Lucas n'a pas hésité une seconde. Il tient d'ailleurs à remercier ceux qui ont rendu cette expérience possible: "La confiance qu'on m'a donnée, je n'ai pas hésité une seule seconde. Sans L'Esat, on ne pourrait pas avoir ce projet. On ne peut que les remercier de nous accorder cette confiance et de nous faire participer". Une reconnaissance qui touche également les équipes de l'établissement, heureuses de voir les travailleurs s'épanouir dans cette nouvelle expérience. Car au-delà des ventes, l'enjeu est aussi de changer le regard porté sur le handicap, de mettre en lumière des savoir-faire et de rappeler que chacun peut trouver sa place dans le monde professionnel. Les travailleurs, eux, ont un message simple à adresser aux Bastiais: "Venez nous rencontrer". Une invitation sincère, portée par la fierté de montrer leur travail et le plaisir de partager cette aventure avec le public.



