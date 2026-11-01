Équitation CSO - Une belle fréquentation à Cardettu



Le Concours de Sauts d'Obstacles était au programme des installations du club de Cardettu situé sur la commune de Sotta, le week-end dernier.



Une compétition qui a rassemblé les cavaliers issus des clubs de Jumping Centre Corse, Country Horse, les écuries de l'Oso, Equicomplice, les écuries du golfe, ainsi que Cavalli in Losari et bien entendu l'ACP Cardettu.



Cette troisième étape du circuit régional de CSO clubs a permis l'établissement de belles performances d'ensemble, malgré une météo incertaine, avec notamment la victoire en Club Elite de Gaétane Dompnier.





Les classements

Prepa 50 : 1. Anna Lesia Maroselli

Club 4 : 1.ex-aequo: Lea Maria Casaroli, Louise Lebroussart , Lisa Maria Pianelli.

Club 3 : 1. Anna Riolacci, 2. Camille Riboulet, 3. Lelia Maria Vincenti, 4. Lisa Maria Pianelli

Club 2 : 1. Margaux Konc, 2. Anna Riolacci, 3. Manon Depieds, 4. Emma Gambotti

Club 1 : Chiara Delaune, 2. Livia Pietri, 3. Océane Delsart, 4. Elsa Pergola

Club élite : 1. Gaétane Dompnier