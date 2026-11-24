Faire vivre les livres à l'heure où les écrans occupent toujours plus de place. C’est l’acte de résistance revendiqué par Alice Gauthier, en charge de la promotion de l’événement pour Omarà Editions : « Le livre, c'est quelque chose qui se perd dans nos sociétés de plus en plus digitalisées. L'objectif est de mettre en lumière cette richesse d'auteurs littéraires que l'on peut trouver chez nous. »
Cinq auteurs sont attendus pour cette journée : Joseph Antonetti, Diane Egault, Philippa Santoni et Dominique Memmi, publiés chez Òmara, ainsi que Paul Desanti aux éditions Albiana. Joseph Antonetti présentera Salvaticume, un recueil de nouvelles bilingues où affleurent violence et rapports de domination. Avec Memento Vivere, son premier recueil, Diane Egault explore neuf histoires de vies ordinaires, de marginalité et de violences sociales. Dominique Memmi viendra défendre L'Escalier de l'orage, un récit traversé par la mémoire et la transmission. Du côté d'Albiana, Paul Desanti présentera A Marghjina, roman qui replonge dans l'Ajaccio des années 1920, autour de la renaissance d'un théâtre après un incendie.
A ce propos, a lingua corsa prendra toute sa place durant cette journée. Òmara mène un important travail éditorial qui contribue à faire exister ces textes en corse et à leur donner une visibilité. L’associu Praticalingua d'Avretu apportera une autre tonalité avec trois séquences de lectures issues de ses ateliers de création.
La formule avait réuni environ 70 personnes lors de l'édition 2025. Pour les organisateurs, l'enjeu est de maintenir ces rendez-vous entre auteurs et lecteurs, sans réduire la littérature insulaire à une simple vitrine éditoriale. A Vaghjimata sera suivie dans six mois de la Branata, son pendant printanier.
A Vaghjinata, 5e édition : ce samedi 28 novembre, à partir de 10 h 30, à la médiathèque L'Animu à Porto-Vecchio. Entrée gratuite.
Cinq auteurs sont attendus pour cette journée : Joseph Antonetti, Diane Egault, Philippa Santoni et Dominique Memmi, publiés chez Òmara, ainsi que Paul Desanti aux éditions Albiana. Joseph Antonetti présentera Salvaticume, un recueil de nouvelles bilingues où affleurent violence et rapports de domination. Avec Memento Vivere, son premier recueil, Diane Egault explore neuf histoires de vies ordinaires, de marginalité et de violences sociales. Dominique Memmi viendra défendre L'Escalier de l'orage, un récit traversé par la mémoire et la transmission. Du côté d'Albiana, Paul Desanti présentera A Marghjina, roman qui replonge dans l'Ajaccio des années 1920, autour de la renaissance d'un théâtre après un incendie.
A ce propos, a lingua corsa prendra toute sa place durant cette journée. Òmara mène un important travail éditorial qui contribue à faire exister ces textes en corse et à leur donner une visibilité. L’associu Praticalingua d'Avretu apportera une autre tonalité avec trois séquences de lectures issues de ses ateliers de création.
La formule avait réuni environ 70 personnes lors de l'édition 2025. Pour les organisateurs, l'enjeu est de maintenir ces rendez-vous entre auteurs et lecteurs, sans réduire la littérature insulaire à une simple vitrine éditoriale. A Vaghjimata sera suivie dans six mois de la Branata, son pendant printanier.
A Vaghjinata, 5e édition : ce samedi 28 novembre, à partir de 10 h 30, à la médiathèque L'Animu à Porto-Vecchio. Entrée gratuite.
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