Cultura - A Vaghjimata d'Òmara à L'Animu

Ce samedi après-midi à L'Animu marquait, dans le même temps, le quatrième anniversaire des journées littéraires organisées par l’association Litteratura en partenariat avec Òmara Editions.

Un moment de culture jalonné de plusieurs temps forts entre rencontres avec les auteurs, lectures, présentation des ouvrages ainsi que du douzième numéro de la revue Litteratura.





Le coup d'envoi a été donné par la présentation du numéro 12 de la revue Litteratura, par Didier Rey, Jérôme Luciani et Ghjuvan'Fredericu Terrazzoni. Cette présentation initiale a été suivie par celle du premier ouvrage de François Cucchi, un recueil de nouvelles De Toute Eternité, qui pose, au travers des six nouvelles qui le composent, la question des choix dans les moments clés de la vie surtout dans les moments où la violence semble omniprésente.

La présentation suivante changeait totalement de style littéraire avec le livre de Pierre-Joseph Ferrali avec son roman Le Serment des Apothicaires qui retrace un moment terrible de la seconde guerre mondiale avec la liquidation du ghetto de Cracovie par les nazis en 1943 avec son cortège d'horreurs. Au coeur de ce chaos, la pharmacie de l'Aigle est un havre de paix. Un roman mêlant personnages ayant réellement existé et d'autres de pure fiction. Tout cela sans tomber dans le pathos

La troisième et dernière présentation de l'après-midi était celle de la nouvelle mouture du livre de Marcu Biancarelli Prighjuneri è altri nuvelli.