Le 28 septembre dernier, les syndicats s’étaient déjà mobilisés à Bastia (©Léana Serve)
Ce mercredi 25 novembre, de 10 heures à midi, les sapeurs-pompiers de Haute-Corse iront à la rencontre de la population autour de plusieurs centres de secours, notamment à Bastia, Ghisonaccia, Aleria, Lucciana, Corte, Ponte-Leccia, Calvi, et à l’Île-Rousse. Une opération de tractage pour expliquer les raisons de leur mobilisation, toujours inscrite dans le mouvement de grève national, mais aussi pour alerter sur les difficultés auxquelles les services d’incendie et de secours (SIS) sont confrontés.
Le 28 septembre dernier, les syndicats s’étaient déjà rassemblés devant la préfecture de Bastia. À l’issue de cette mobilisation, la préfète avait reçu leurs représentants et transmis leurs revendications aux autorités nationales. Mais près de deux mois plus tard, les réponses se font toujours attendre. « On n’a toujours aucune réponse à nos revendications. Cette opération est encore un moyen de faire entendre notre colère et le malaise qui pèse dans notre profession », déplore Fabrice Riolacci, responsable CGT au SIS de Haute-Corse.
« L’État impose, les collectivités paient »
Au cœur de leur mobilisation, la question du financement. Les syndicats dénoncent un système dans lequel les collectivités locales assument l’essentiel des dépenses, alors que l’État fixe une grande partie du cadre réglementaire et organisationnel. Dans le même temps, les besoins augmentent avec l’évolution des risques, le renouvellement des véhicules et le coût des équipements. « L’État impose des choses réglementaires et organisationnelles. Derrière, le payeur n’est pas l’État, puisque ce sont les collectivités qui financent les services incendie », résume Laurent Bastiani, président de la section Haute-Corse d’Avenir Secours.
Une charge qui pèse aussi, in fine, sur les contribuables. Selon Lucien Rossini, responsable du STC pompiers, près de 90 % des ressources budgétaires des services reposeraient sur les contribuables corses. « On est une des régions les plus pauvres de France, et les efforts sont considérables pour maintenir un niveau de secours acceptable et de qualité », souligne-t-il. Pour sortir de cette dépendance aux financements locaux, le syndicaliste propose notamment de faire contribuer davantage l’activité touristique, par une part de la taxe de séjour ou des taxes sur les transports.
Les représentants syndicaux tiennent toutefois à distinguer les efforts déjà menés à l’échelle territoriale. Depuis 2017, la Collectivité de Corse a engagé des moyens importants pour moderniser les services, reconnaît Lucien Rossini. Mais, prévient-il, « si la matrice budgétaire n’est pas rectifiée, le contribuable corse ne pourra pas supporter davantage ». Un constat que partage Laurent Bastiani, qui salue une gouvernance locale donnant aujourd’hui aux pompiers les moyens de travailler : « Elle tend la corde jusqu’au moment où elle va peut-être rompre. Le fil est de plus en plus tendu », image-t-il, alors que les collectivités doivent financer de nombreux services et disposent de marges de manœuvre limitées.
Le 28 septembre dernier, les syndicats s’étaient déjà rassemblés devant la préfecture de Bastia. À l’issue de cette mobilisation, la préfète avait reçu leurs représentants et transmis leurs revendications aux autorités nationales. Mais près de deux mois plus tard, les réponses se font toujours attendre. « On n’a toujours aucune réponse à nos revendications. Cette opération est encore un moyen de faire entendre notre colère et le malaise qui pèse dans notre profession », déplore Fabrice Riolacci, responsable CGT au SIS de Haute-Corse.
« L’État impose, les collectivités paient »
Au cœur de leur mobilisation, la question du financement. Les syndicats dénoncent un système dans lequel les collectivités locales assument l’essentiel des dépenses, alors que l’État fixe une grande partie du cadre réglementaire et organisationnel. Dans le même temps, les besoins augmentent avec l’évolution des risques, le renouvellement des véhicules et le coût des équipements. « L’État impose des choses réglementaires et organisationnelles. Derrière, le payeur n’est pas l’État, puisque ce sont les collectivités qui financent les services incendie », résume Laurent Bastiani, président de la section Haute-Corse d’Avenir Secours.
Une charge qui pèse aussi, in fine, sur les contribuables. Selon Lucien Rossini, responsable du STC pompiers, près de 90 % des ressources budgétaires des services reposeraient sur les contribuables corses. « On est une des régions les plus pauvres de France, et les efforts sont considérables pour maintenir un niveau de secours acceptable et de qualité », souligne-t-il. Pour sortir de cette dépendance aux financements locaux, le syndicaliste propose notamment de faire contribuer davantage l’activité touristique, par une part de la taxe de séjour ou des taxes sur les transports.
Les représentants syndicaux tiennent toutefois à distinguer les efforts déjà menés à l’échelle territoriale. Depuis 2017, la Collectivité de Corse a engagé des moyens importants pour moderniser les services, reconnaît Lucien Rossini. Mais, prévient-il, « si la matrice budgétaire n’est pas rectifiée, le contribuable corse ne pourra pas supporter davantage ». Un constat que partage Laurent Bastiani, qui salue une gouvernance locale donnant aujourd’hui aux pompiers les moyens de travailler : « Elle tend la corde jusqu’au moment où elle va peut-être rompre. Le fil est de plus en plus tendu », image-t-il, alors que les collectivités doivent financer de nombreux services et disposent de marges de manœuvre limitées.
Les syndicats dénoncent un système dans lequel les collectivités locales assument l’essentiel des dépenses, alors que l’État fixe une grande partie du cadre réglementaire et organisationnel
L’insularité, un handicap supplémentaire
À cette fragilité financière s’ajoutent les contraintes propres à la Corse. En cas d’épisode météorologique important ou de sinistre majeur, comme ce fut le cas ces dernières semaines, ce sont bien ces professionnels qui sont en première ligne. Et en cas de besoin, l’acheminement de renforts depuis le continent peut prendre entre 24 et 48 heures. « L’insularité est un handicap. On le voit tous les jours, et encore davantage lorsque les conditions météorologiques coupent totalement l’île du continent », souligne Fabrice Riolacci. Les syndicats réclament ainsi des moyens adaptés aux réalités du territoire, notamment la sanctuarisation des moyens aériens en Corse en période estivale. Pour Laurent Bastiani, d’Avenir Secours, disposer de moyens d’intervention suffisants dès les premières heures permet aussi de limiter les conséquences et le coût d’un sinistre dans la durée.
Au-delà de ces revendications, les représentants syndicaux attendent désormais un second rendez-vous avec les autorités de l’État. Un engagement oral aurait été pris à l’issue de leur première rencontre avec la préfète il y a deux mois, mais aucune date n’a encore été fixée. Ils souhaitent pouvoir faire le point sur les avancées, examiner les pistes de financement et présenter leurs propres propositions. « On n’est pas là uniquement pour de la revendication pure. On est aussi là pour être force de proposition », insiste Laurent Bastiani.
À travers cette opération, les pompiers veulent enfin sensibiliser la population aux enjeux de leur mobilisation. « On parle de nous quand tout va mal. L’été, on nous tresse des louanges pour le travail accompli. Mais derrière ces discours, il faut aussi que l’État et les collectivités nous donnent les moyens nécessaires pour assurer nos missions dans de bonnes conditions », rappelle Fabrice Riolacci.
En Corse-du-Sud, aucune opération de tractage n’est prévue à ce stade. Les représentants syndicaux entendent suivre l’examen du projet de loi de modernisation de la sécurité civile à l’Assemblée nationale, avant d’envisager la suite.
À cette fragilité financière s’ajoutent les contraintes propres à la Corse. En cas d’épisode météorologique important ou de sinistre majeur, comme ce fut le cas ces dernières semaines, ce sont bien ces professionnels qui sont en première ligne. Et en cas de besoin, l’acheminement de renforts depuis le continent peut prendre entre 24 et 48 heures. « L’insularité est un handicap. On le voit tous les jours, et encore davantage lorsque les conditions météorologiques coupent totalement l’île du continent », souligne Fabrice Riolacci. Les syndicats réclament ainsi des moyens adaptés aux réalités du territoire, notamment la sanctuarisation des moyens aériens en Corse en période estivale. Pour Laurent Bastiani, d’Avenir Secours, disposer de moyens d’intervention suffisants dès les premières heures permet aussi de limiter les conséquences et le coût d’un sinistre dans la durée.
Au-delà de ces revendications, les représentants syndicaux attendent désormais un second rendez-vous avec les autorités de l’État. Un engagement oral aurait été pris à l’issue de leur première rencontre avec la préfète il y a deux mois, mais aucune date n’a encore été fixée. Ils souhaitent pouvoir faire le point sur les avancées, examiner les pistes de financement et présenter leurs propres propositions. « On n’est pas là uniquement pour de la revendication pure. On est aussi là pour être force de proposition », insiste Laurent Bastiani.
À travers cette opération, les pompiers veulent enfin sensibiliser la population aux enjeux de leur mobilisation. « On parle de nous quand tout va mal. L’été, on nous tresse des louanges pour le travail accompli. Mais derrière ces discours, il faut aussi que l’État et les collectivités nous donnent les moyens nécessaires pour assurer nos missions dans de bonnes conditions », rappelle Fabrice Riolacci.
En Corse-du-Sud, aucune opération de tractage n’est prévue à ce stade. Les représentants syndicaux entendent suivre l’examen du projet de loi de modernisation de la sécurité civile à l’Assemblée nationale, avant d’envisager la suite.
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