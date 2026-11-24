L’insularité, un handicap supplémentaire



À cette fragilité financière s’ajoutent les contraintes propres à la Corse. En cas d’épisode météorologique important ou de sinistre majeur, comme ce fut le cas ces dernières semaines, ce sont bien ces professionnels qui sont en première ligne. Et en cas de besoin, l’acheminement de renforts depuis le continent peut prendre entre 24 et 48 heures. « L’insularité est un handicap. On le voit tous les jours, et encore davantage lorsque les conditions météorologiques coupent totalement l’île du continent », souligne Fabrice Riolacci. Les syndicats réclament ainsi des moyens adaptés aux réalités du territoire, notamment la sanctuarisation des moyens aériens en Corse en période estivale. Pour Laurent Bastiani, d’Avenir Secours, disposer de moyens d’intervention suffisants dès les premières heures permet aussi de limiter les conséquences et le coût d’un sinistre dans la durée.



Au-delà de ces revendications, les représentants syndicaux attendent désormais un second rendez-vous avec les autorités de l’État. Un engagement oral aurait été pris à l’issue de leur première rencontre avec la préfète il y a deux mois, mais aucune date n’a encore été fixée. Ils souhaitent pouvoir faire le point sur les avancées, examiner les pistes de financement et présenter leurs propres propositions. « On n’est pas là uniquement pour de la revendication pure. On est aussi là pour être force de proposition », insiste Laurent Bastiani.



À travers cette opération, les pompiers veulent enfin sensibiliser la population aux enjeux de leur mobilisation. « On parle de nous quand tout va mal. L’été, on nous tresse des louanges pour le travail accompli. Mais derrière ces discours, il faut aussi que l’État et les collectivités nous donnent les moyens nécessaires pour assurer nos missions dans de bonnes conditions », rappelle Fabrice Riolacci.



En Corse-du-Sud, aucune opération de tractage n’est prévue à ce stade. Les représentants syndicaux entendent suivre l’examen du projet de loi de modernisation de la sécurité civile à l’Assemblée nationale, avant d’envisager la suite.

