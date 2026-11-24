Le SNALC Corse (Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur) appelle les assistants d’éducation à la mobilisation ce mercredi 25 novembre devant les bureaux de l’inspection académique de la Haute-Corse. Alors qu’une rencontre se tiendra au même moment avec l’inspecteur, le syndicat entend faire pression concernant les conditions de travail et d’emploi. Une action qui s’inscrit dans un cadre de revendications nationales, explique Jean-Alain Tarelli, le responsable AED du SNALC Corse : « Nous demandons l’obtention d’un statut de fonctionnaire de catégorie B pour sécuriser nos métiers, mais aussi l’obtention d’un CDI après un unique contrat en CDD de 3 ans ». À cela s’ajoutent les demandes sur les grilles indiciaires et les revalorisations de salaires.
Le SNALC va également faire part de ses demandes spécifiques à la situation en Corse, comme « l’instauration d’un mouvement encadrant la mobilité inter et intra-départementale, la mise en place d’un référent AED au sein du rectorat et un rôle accru de la commission paritaire », détaille Jean-Alain Tarelli, qui attend de cette rencontre de mercredi « un nouveau départ dans le dialogue et la concertation, dans le même état d’esprit de nos revendications de 2020 et 2021 ».
Le SNALC va également faire part de ses demandes spécifiques à la situation en Corse, comme « l’instauration d’un mouvement encadrant la mobilité inter et intra-départementale, la mise en place d’un référent AED au sein du rectorat et un rôle accru de la commission paritaire », détaille Jean-Alain Tarelli, qui attend de cette rencontre de mercredi « un nouveau départ dans le dialogue et la concertation, dans le même état d’esprit de nos revendications de 2020 et 2021 ».
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